كورونا يرجئ قمة آسيان

أرجأت الولايات المتحدة قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كان مقرراً عقدها في لاس فيغاس الشهر المقبل بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه وفقاً لمسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته فإن الولايات المتحدة اتخذت بالتشاور مع شركائها في آسيان قراراً بإرجاء اجتماع قادة آسيان مشيراً إلى أنها تتطلع إلى عقد اجتماعات مستقبلية معهم.

وكان من المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا في الرابع عشر من آذار القادم.

تأسست آسيان عام 1967 وتضم في عضويتها بروناي وكمبوديا واندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

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