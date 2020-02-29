427 إصابة جديدة بكورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم أنها تلقت تقارير بتسجيل 427 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد و47 وفاة في البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن اللجنة قولها إن هناك 45 حالة وفاة في مقاطعة هوبي وسط الصين وحالة واحدة في كل من بكين وخنان بينما غادر 2885 مريضاً المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء وانخفض عدد حالات الإصابة بالفيروس ممن هم في حالات خطيرة بواقع 288 حالة إلى 7664 حالة.

وأشارت اللجنة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين بلغ 79251 حتى نهاية يوم أمس فيما توفي 2835 شخصاً ولا يزال 1418 آخرين يشتبه بإصابتهم بالفيروس وغادر إجمالي 39002 شخص المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

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