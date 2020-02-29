أثينا تحبط بياناً لـ”ناتو” يدعم نظام أردوغان

أحبطت اليونان اليوم بياناً لحلف شمال الأطلسي “ناتو” يدعم النظام التركي عقب مقتل 33 من جنوده وإصابة 32 آخرين أمس خلال عمليات الجيش العربي السوري ضد التنظيمات الإرهابية في إدلب.

وذكرت صحيفة “فيما” اليونانية أن أثينا استخدمت حق النقض “الفيتو” ضمن الحلف ومنعت صدور بيان للناتو يدعم النظام التركي مشيرة إلى أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أرسل إلى البعثة الدائمة لليونان في “ناتو” تعليمات حول ذلك “عندما جرت محاولة الاتفاق خلال اجتماع في مجلس الحلف على مستوى نواب الممثلين الدائمين على نص لم يتضمن اقتراح اليونان بالإشارة إلى الامتثال لاتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن اللاجئين والمهاجرين لشهر آذار 2016”.

وأضافت الصحيفة “انتهى الاجتماع الأولي على مستوى الممثلين الدائمين دون صدور بيان مشترك، وفي الوقت نفسه طلبت تركيا مساعدة الحلف في الدفاع الجوي والاستطلاع وغيره، لكن يبدو أنه لا يوجد اتفاق على هذه القضايا بين الحلفاء، على الأقل في هذه المرحلة”.

ويواصل النظام التركي استغلال ملف المهاجرين في البازار السياسي والمالي مع أوروبا بالتهديد بفتح حدود بلاده البرية والبحرية أمام المهاجرين وخصوصاً القادمين من دول المنطقة جراء انتشار الإرهاب فيها والذي يدعمه هذا النظام على جميع المستويات حيث نشرت وكالة دمير أوران للأنباء المؤيدة لنظام أردوغان أن نحو 300 مهاجر بينهم نساء وأطفال يسيرون باتجاه الشمال الغربي صوب حدود تركيا مع اليونان.

واعترفت سلطات النظام التركي بوقت سابق اليوم بارتفاع عدد قتلى الجنود الأتراك خلال عمليات الجيش العربي السوري ضد التنظيمات الإرهابية في إدلب إلى 33 فيما أصيب 32 آخرون.

وتتصدى وحدات الجيش العربي السوري لهجمات تشنها المجموعات الإرهابية بدعم من قوات النظام التركي على محور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي وتكبدها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

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