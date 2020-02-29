مرشحان ديمقراطيان للرئاسة الأمريكية يقاطعان مؤتمر «أيباك»

أعلن مرشحان للرئاسة الأمريكية مقاطعتهما المؤتمر القادم للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية «أيباك» المعروف بأنه اللوبي المدافع عن المصالح الإسرائيلية في الولايات المتحدة.

وأعلن عمدة بلدة ساوث باوند بيت بوتيجيج, وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا آمي كلوبشار اعتزامهما عدم حضور المؤتمر السنوي، الذي يقام في واشنطن في الفترة ما بين 1 – 4 آذار المقبل, وذلك لأنه منصة للتعصب ومحاربة الحقوق الفلسطينية الأساسية.

وتأتي تلك التصريحات بعد أيام من إعلان السيناتور بيرني ساندرز مقاطعة المؤتمر بسبب قلقه بشأن البرنامج الذي توفره «أيباك» للقادة العنصريين الذين يحاربون الشعب الفلسطيني.

وعادة ما يستعرض «اللوبي» الإسرائيلي قوته السياسية سنوياً في ذلك المؤتمر، بحضور كبار السياسيين الأمريكيين، لكنه فوجئ بموجة مقاطعات للمؤتمر.

وحاول «أيباك» التخفيف من رفض المعتدلين «الديمقراطيين» التعامل مع منظمة تتحالف مع حكومة عنصرية، حيث أعلن أنه سيستضيف نواباً «ديمقراطيين» آخرين.

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