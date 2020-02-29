«الجيش الليبي» يعلن مقتل 15 عسكرياً تركياً في قصف استهدف مطار معيتيقة

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب مقتل نحو 15 عسكرياً تركياً في قصف استهدف مقراً تابعاً للقوات التركية في قاعدة عسكرية داخل مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وقال المحجوب أمس في تصريح خاص لـ«روسيا اليوم»: إن الجيش دمر رادارين في قاعدة عسكرية داخل المطار المدني، مشيراً إلى أن تركيا تقوم بإنشائهما، مضيفاً: إن الجيش تمكن من إسكات النيران في مشروع الموز.

وأضاف المحجوب: إن كل تمركزات القوات التركية باتت تحت مرمى نيران الجيش, مشيراً إلى أن كيلومترات قليلة تفصل الجيش عن قلب العاصمة طرابلس، وقال: لو قررنا خرق وقف إطلاق النار لكنا في قلب طرابلس.

إلى ذلك, أفاد مصدر عسكري ليبي تابع للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، باندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين مليشيات حكومة «الوفاق» ووحدات قوات الجيش الوطني الليبي, في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

من جهة ثانية, أكدت مصادر ليبية، أن اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5» لم تتوصل إلى نتيجة من شأنها التوافق الأمني، أو الوصول لحلول دائمة، وخاصة أن بيان البعثة الأممية الأخير قال: إن اللجنة العسكرية الليبية «5+5» توصلت إلى وقف مستدام لإطلاق النار في البلاد، وهو ما يتنافى مع الأوضاع وما حدث في العاصمة مساء الخميس من اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

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