نجوى صليبه:

قراءة نقدية أو دراسة نقدية أو إضاءة على كتاب، عناوين لهدف واحد وهو الوقوف عند الحالة الأدبية والفنية بسلبياتها وإيجابياتها لإصدار جديد بغض النظر عن تصنيفه سواء أكان شعراً أم رواية أم قصة.. ولعلّ الحيادية والموضوعية واللامحاباة هي أهم عناصر النقد الأدبي التي لا يراعيها الكثير ممن يتصدون لهذه المهمة، إذ تغلب المجاملات على هذه القراءات لتصبح بمنزلة عرض للإصدار لا أكثر واجتماع للأصدقاء وغير الأصدقاء، ولكيلا نكون مجحفين فإنّ هذه الحال تروق للبعض وينفر منها البعض الآخر نفوراً يعبّر عنه صاحبه وهو على كرسيه، ليبقى رأيه حكراً عليه وعلى من سمعه ممن يجاوره.. ولكي نكون أكثر عدلاً هناك مؤلفون لايحبّذون الوقوف على سلبيات منتوجهم علنيةً بل يفضلون أن تبقى بينهم وبين أصدقائهم، ومنهم قلّة ترحّب بنقد شفاف يجنبها العثرات في تجاربها القادمة بغض النظر إن كان ضمن جلسة ضيقة وأهلية أو واسعة وعلنية.

هناء أبو أسعد، إحدى الشّابات اللواتي خضن هذه التّجربة منذ فترة قريبة جداً، إذ شاركت المحبين والأصدقاء والمتابعين فرحتها بتوقيع مجموعتيها الشعريتين «العابر في كانون» و«بالأمس كنا» في المركز الثقافي العربي في «أبو رمانة» واستمعت إلى مزيج من القراءات الشعرية والرؤى النقدية حولهما، ولكن هل عادت عليها هذه القراءات بالمنفعة؟ تجيب أبو أسعد: كل أنواع الأدب بحاجة إلى النقد، لكن هل نجد الآن النقد البنّاء؟! هذا سؤال وحدهم النقاد من يستطيعون الإجابة عنه.. قد نجد البعض يمارسون نوعاً من أنواع الكتابة ويصفون أنفسهم بالنقاد والعكس صحيح نجد الناقد لايسمّي نفسه بالناقد، والبعض يمارسون النقد بشكل شخصي تجاه آخر وهذا يسيء للمشهد الأدبي كثيراً، أمّا الناقد الصحيح فهو من يمتلك نظرة عميقة في الأدب ويعطينا فكرة صحيحة وسليمة.. وقد يستكشف فينا أشياء ربما كنا نجهلها بالإضاءة على جوانب قد نجدها نحن بسيطة لكن هي في الأساس عميقة ومؤثرة من حيث البناء اللغوي والصورة المُصوغة والتراكيب والمفردات، فيشير بنقده إلى الكلمة الصحيحة والخالية من العيوب وتأثيرها في المتلقي، وفي المقابل يوضّح تأثير العكس على اللغة، أما بالنّسبة لتجربتي فكانت إضاءة على ديواني الأول «العابر في كانون» وإضاءة نقدية على الديوان الثاني «بالأمس كنا» وبكل تأكيد الملاحظات التي ذكرها الناقد هي مهمة جداً بالنسبة لي كتجربة أولى ومن الأفضل أن آخذ بها في المستقبل لأن النقد في النتيجة هو معرفة.

ويتحدّث الشاعر والصحفي سامر منصور عن موضوع مهم كثيراً بالنسبة للنقاد يتعلق بالجانب المادي الذي قد يحول دون قول كلمة الحق أو إجهاد النفس بالقراءة كرمى لاشيء، يقول: مع الأسف أرى أنّ النقاد والمثقفين الكبار انسحبوا من المشهد الثقافي منذ أكثر من عقد من الزمن وهاجر معظمهم، ولاسيّما أنّ تعويضات الكتاب ضئيلة نسبة إلى جهودهم البحثية والإبداعية، وجاءت الحرب وشاع الغلاء وتضاعفت الأجور لكل الفئات المهنية والوظيفية وغيرها أضعافاً عدة، باستثناء تعويضات الكتاب التي لم تتضاعف ولا ضعفاً واحداً، كل هذا أفرز واقعاً ثقافياً تهيمن عليه شخصيات من نمط «المثقف النفعي» بمعنى الذي يتوسل الثقافة والأدب للوصول إلى مصالح وغايات شخصية كالشهرة والمنصب والمال، وكون هذا النمط من الشخصيات يهيمن على مفاصل الحراك الثقافي فلا نقرأ دراسات نقدية قيمة لسببين، الأول: هو عدم وجود مؤلفات قيمة ليبحر النقاد في دراستها إلا ماندر، والثاني: هو ندرة المتخصصين في النقد الأدبي، ما أنتج ظاهرة «الكاتب الناقد» بمعنى أنّ فلان ينشر كتاباً فيكتب أصدقاؤه الكتّاب قراءات ودراسات نقدية يجاملونه فيها كي يكتب مستقبلاً عن إصداراتهم الجديدة بدوره، وهكذا.

ويتابع منصور: من النادر جداً أن نجد دراسة نقدية منشورة كتبها ناقد أو أديب لاتربطه علاقة شخصية بالمؤلف، وجميعنا كان يرى كيف تغص الصحف والمجلات بالقراءات النقدية حول كتب المسؤولين من مثل: الدكتور حسين جمعة ونضال الصالح وعندما غادرا منصبيهما فإننا بالكاد نقرأ شيئاً منشوراً عن مؤلفاتهما برغم أنهما مستمران في التأليف والنشر، لذا فإنّ العلاقات الشخصية تغلب على الموضوعية في التناول النقدي بمراحل، وإذا أحببت أعطيك مثالاً عن كلام نقدي يقوم فيه كتاب كبار معروفون بإجلال مؤلفين متواضعي الموهبة وبمجرد وضع الكلام النقدي مقابل النص الأدبي يظهر النفاق جلياً ساطعاً، لقد بلغنا حالة متقدمة من اللاموضوعية والمحاباة مع كل أسف.

لكن هل من واجب الناقد أن يقول رأيه بموضوعية وشفافية مهما كان قاسياً؟ يجيب الشاعر والناقد قحطان بيرقدار: نعم، من الواجب على من يتصدّى لقراءة الإصدارات الجديدة ناقداً أن يقول رأيه بشفافية وموضوعية بعيداً عن جوّ المجاملات والنفاق الاجتماعي السائد، وفي الوقت نفسه بعيداً عن القسوة والتجريح والتشهير أيضاً.. طبعاً ينبغي أن يكون هذا الرأي قائماً على أسس منهجية دقيقة، وصادراً عن شخص ذي خبرة في القراءة النقدية، وأن يُسلِّطَ الضوء على الشكل والمضمون في آن واحد، في محاولةٍ للارتقاء بالعمل موضوع النقد.

هدف النقد دائماً هو تقديم الفائدة للمنتوج موضوع النقد وصاحبه طبعاً، لكن على مايبدو هناك من يرى أن النقد القاسي لايصب في مصلحة الكاتب أياً كان المجال، وعلى خلاف هذا، يقول بيرقدار: القراءة النقدية الموضوعية تصبُّ في مصلحة الشاعر أو صاحب التجربة المعنية بالدراسة، طبعاً أُؤكِّدُ هنا ضرورة ابتعاد الناقد عن القسوة والتجريح والتشهير، وأُركِّز على ضرورة أن يُقالَ الرأيُ النقديّ الموضوعيّ بأسلوبٍ لطيفٍ واضحٍ وغيرِ مباشر في الوقتِ عينِهِ، وبعباراتٍ لطيفةٍ مُحبّبة، لكنِ المُهمّ أن يبقى موضوعياً منهجياً، كما أرى أنّ من مهمات النقد أن يأخذ بأيدي التجارب الجديدة، ويمضي بها إلى الاتجاه الصحيح بأن يُوضّح لها الطريق، ويلفت نظرَها إلى ما هي غافلةٌ عنه، ويُعزّز مداركَها وحِرْصَها على أن تبدأ بنقد نفسها بنفسها قبل أن ينقدها الآخرون، بعيداً عن أيّ نوع من خداع الذات والآخر وأيّ نوع من المجاملات.

ويبدو أنّ قول الحقيقة له ضريبته دائماً، فقد يتعرض الناقد الموضوعي لعملية إقصاء وقد لايطلبه أحد من أصحاب الإصدارات الجديدة، يوضح بيرقدار: كون الحالة السائدة في القراءات التي تُقام حول الإصدارات الجديدة هي حالة مجاملات ونفاق اجتماعي في الأغلب الأعمّ، فإنّ قول الرأي بصراحة وموضوعية ومنهجية قد يدفع بعضهم إلى عدم استضافة صاحب الرأي الصريح والموضوعي في مرّات مقبلة، وهذا في رأيي لا يؤدي إلى مناخٍ نقديٍّ وثقافيٍّ صحيّ، ويجعلُ الجميع يدورون في حلقةٍ مفرغة بعيداً عن التطوّر والازدهار.

لكن كيف تتم معالجة هذه الحالة المرضية فعلاً؟ يجيب بيرقدار: يمكن معالجة هذه الحالة بتعزيز إقامة أنشطة مُضادّة تقوم على الموضوعية والصراحة والمنهجية في طرح الآراء حول الإصدارات الجديدة.

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