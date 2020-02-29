دراما البيئة الحلبية.. هل سيعود ألقها في رمضان المقبل؟

جواد ديوب:

يُقال في الكتابة عن وقائع الحروب وآثارها النفسية والاجتماعية إنّ عليكَ أن تنتظر حتى يبرُدَ دمُكَ وتخفّ غلواءُ قلبك لتستطيع التفكير بروية كافية لكي تكتب بطريقة موضوعية لا تظلم فيها أي طرف أو تجحف بحق الناس الذين عانوا الأمرّين أو تغفل عن وقائع كانت محورية… لكن هل يستقيم هذا الرأي في الكتابة الدرامية عن بيئة من البيئات السورية مثل البيئة الحلبية مثالاً لا حصراً والتي عصفت بها رياح الشمال المميتة؟ هل يستوي أن نتركَ حلب العظيمة ولّادة العظماء والموسيقا التي هزّت العالم طرباً، والقدودِ التي تغنّى بها عمالقة الغناء الحلبيون والعرب… بل هل يمكن أن نتركها من دون أن نفيها حقّها ونصيبها من الإنتاجات الدرامية؟ بالتأكيد الجواب لا.

وحلب لم تكن يوماً غائبة عن الدراما السورية بتفاصيلها ولهجتها المحبّبة وحاراتها العتيقة وإرثها العريق وتاريخها في الصمود أمام الغزوات وبقدرتها العجائبية على هضم كل تلك الحضارات الآرامية والبيزنطية والإسلامية وتحويلها إلى نكهةٍ حلبيةٍ مكللة بالغار ومطعّمة بنكهة الزعتر وحلاوة الروح الحلبية المهضومة.

حلب لم تكن يوماً غائبة عن قلوب الجميع، بدءاً من «خان الحرير» بجزءيه و«الثريا» للكاتب نهاد سيريس والمخرج هيثم حقي، و«سيرة آل الجلالي» بثنائية خالد خليفة وهيثم حقي، مروراً بـ«باب الحديد» لفيصل خرتش ورضوان شاهين، ثم «باب المقام» للروائي محمد أبو معتوق وإخراج فهد ميري، و«كوم الحجر» لمصطفى بيطار ورضوان شاهين. لكن للحرب أحكامها وشروطها القاسية وتقييداتها التي حرمت جمهور الدراما من أن يُشبَعَ بحكايات تلك البيئة الحلبية ومنمنماتها ومن تحويل نصوص أدبية وروائية كثيرة إلى سيناريوهات تُضافُ إلى قافلة الفنّ السوري العريق خاصةً مع صعوبات الوصول لأماكن التصوير في حلب، وتخوّف رأس المال من الدخول فيما بات يعتقد أنه «مغامرة إنتاجية غير مضمونة النتائج»، وربما زادَ في الطين بلّة «نزوحُ» الممثلين السوريين الحلبيين منهم وغير الحلبيين إلى أرضٍ درامية «خليجية» أو نحو أعمال سورية باتت تهتمّ أكثر بـ«اللهجة البيضا» كنوع من ردّة فعل غير واعية أو كمحاولاتٍ منهم للحفاظ على بقاء عجلات الدراما السورية عموماً على سكّة الاستمرارية أمام تحديات طالت وجودها برمّته وليس فقط نوعية البيئات التي تتناولها!.

لكن لعلّ مسلسل «روزنا» (تأليف وسيناريو جورج عربجى وإخراج عارف الطويل) أتى في رمضان الماضي نوعاً من الوفاء والتحية لحلب خاصةً مع ما حمله الاسم من إحالةٍ إلى الأغنية التراثية الشهيرة «ع الروزنا»، والتي جوّدها العملاق صباح فخري يوماً، بدلالاتها التاريخية في إشارةٍ ربما إلى «قصة السفينة التى أرسلها العثمانيون إلى بيروت أيام استعمارهم لبلاد الشام محمّلةً بمواد بالبضائع ليتم بيعها بسعر رخيص والمضاربة على تجار بيروت الأمر الذي أدّى إلى كساد بضائعهم، لكنّ تجار حلب العريقين اشتروا تلك البضائع وأنقذوا إخوتهم اللبنانيين من الإفلاس.

وهكذا يأتي مسلسل «روزنا» كما لو أنه قدٌّ حلبيٍّ حزينٍ فيه شجنٌ وآهاتٌ على ما مرّ بمدينة سيف الدولة وأهلها، كما لو أنّه تذكيرٌ بأنّ حلب، أختُ دمشق، لا يمكن لها إلا أن تقاوم، ولا يمكن لأهلها برغم الخسارات إلا أن يبقوا شمعة أملٍ تحوّلت اليوم إلى قنديلٍ من قوس قزح انتصارات الجيش العربي السوري وطيفٍ من دموع فرح الأمهات والآباء وألعابٍ ناريةٍ مضيئة زيّنت قلعة حلب كما زيّنت ليالينا هذه الأيام.

وكما تغنّي فيروز «عَ قدّ المحبة العتب كبير» يحقّ لنا أن نعتب ونسأل صنّاع الدراما السوريين: هل ستعود دراما البيئة الحلبية إلى ألقها وجواهرها الثمينة في رمضان المقبل؟ هل سنشهد عمالقة التمثيل السوريين في أعمالٍ تتناول فترة الحرب ونهاياتها بعينٍ جديدة تجمع بين الموضوعية والعاطفة معاً بما لا يجعلنا نرى تقاريرَ إخبارية كنوعٍ من الاقتراب الفجّ من الواقع، وبما لا يتركنا نهْب الدموع والبكائيات الميلودرامية فيطيحُ بإنجازات الدراما السورية عموماً ودراما البيئة الحلبية خصوصاً؟… ننتظر الإجابة بشوق ومحبة.

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