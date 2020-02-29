طرطوس عبر العصور.. ودور المشاركة المجتمعية في استدامة الحفاظ على التراث العمراني

ثناء عليان:

ضمن فعاليات مهرجان طرطوس أقامت المديرية العامة للآثار ندوة بعنوان «طرطوس عبر العصور» شارك فيها كل من الباحثين: بسام وطفة معاون رئيس دائرة آثار طرطوس وديمة قرفول وبتول عيسى وقدم الندوة مروان حسن رئيس دائرة آثار طرطوس.

وفي جولة عبر الزمن تحدث بسام وطفة عن تاريخ وحضارة طرطوس عبر العصور من خلال المواقع والدلائل الأثرية.. وكانت الانطلاقة من العصر الفينيقي، حيث أكدّ أن الدلائل المتوافرة عن هذه الفترة قليلة وهذا يعود إلى عدم القيام بأعمال تنقيب ضمن المدينة سواء في تل «انديرا» تل الغمقة، الذي كان يشكل إحدى «بنات» أرواد، أو ضمن المدينة القديمة التي يصعب العمل بها كونها مسكونة، أو في منطقة «ميناء كارنة»، وقد كان لعامل المصادفة أثر في الكشف عن مقبرة عثر فيها على تابوت رخامي من نوع السوركوفاج من الفترة الفينيقية قرب الكراجات القديمة وعدد من القبور الفردية وتابوت رخامي في حي الحمرات، وقال: بتقديرنا إن المدينة كانت مسكونة خلال الفترة الفينيقية، لأن أعمال الدفن دائماً تكون مرافقة لوجود السكن وهذا ما ستثبته الأيام، وبعدها انتقل إلى العصر اليوناني فكانت آثاره واضحة وتتمثل في موقع قرب البحرية، كما تم الكشف عن مدفن جماعي في المدخل الشمالي لمدينة طرطوس ومدفن جماعي آخر في المنطقة الحرة، وفي العصر الروماني بيّن وطفة أن طرطوس تحولت إلى ميناء بحري مهم جداً، وبقيت آثاره قائمة حتى تأسيس ميناء أرواد الحالي، أما العصر البيزنطي فتتمثل آثاره ببقايا الكنيسة ضمن الكاتدرائية ودلائل من تلك الفترة ضمن السور في المدينة القديمة لطرطوس، كما تم اكتشاف تابوت رصاصي في الصالحية جنوب المتحف، وعلى أرضية فسيفسائية إلى جوار وأسفل فندق دانيال وهي متطابقة مع لوحة موقع خربة اللبنة في المنطقة الصناعية.. وفي العصر الصليبي تعد آثار هذا العصر هي الأهم إذ تتميز بالتحصين والتنوع والمتمثلة بالمدينة الاسقفية «طرطوس القديمة» و«الكاتدرائية»، والتي تضم قاعة الفرسان والدنجوان والكنيسة والأسوار والأبراج والبوابات والأقبية، ومدينة صافيتا القديمة، قلعة المرقب، قلعة يحمور، قلعة العريمة، برج الصبي، حصن مرقية.

وفي العصور الإسلامية كان من أهم آثارها الحمام العثماني والجوامع والأبنية السكنية، وعند وصولنا إلى العصر الحجري القديم اكتشفنا أن طرطوس سكنت 30000 سنة، حيث تم العثور على فؤوس حجرية في موقع أرض حمد في منطقة يحمور، ويعد موقع (طبة الحمام) الواقع جنوب مدينة طرطوس أول مستوطنة بشرية مكتشفة حتى الآن في المحافظة وتعود إلى العصر الحجري القديم.

أما عصر البرونز فدلائله كثيرة وهي موجودة ضمن نحو 22 تلاً في محافظة طرطوس وأهم هذه التلال تل كزل وتل المنطار، تل سمريان، وغيرها، كما أن هناك دلائل من الفترة الكنعانية وتتمثل بمعبد القضبون حيث عثر على نصب الإله بعل وتل الدروك الذي كان يشكل مملكة اشتاتو، أما العصر الفارسي: فتبدو تأثيراته واضحة من الناحية الفنية في معبد عمريت وفي المغازل وخاصة ذات الشكل القببي وأيضاً من خلال مجموعة من المقامات والقبور التي تسمى بالعجامات والموجودة في قرية خربة محاسن وقرية الدليبة وقرية الدبيبية منطقة الشيخ بدر وقرية قرقفتي منطقة بانياس.. الخ

أما العصر اليوناني والهلنستي، فتبدو دلائله في مدينة بانياس بشكل قوي حيث تم الكشف عن مجموعة من المدافن الجماعية الغنية بمحتوياتها الأثرية، أما العصر الروماني: فآثاره هي الأقوى والأوسع انتشاراً على صعيد المحافظة حيث توجد في أغلب قرى ومدن المحافظة نذكر منها معبد حصن سليمان، معبد الشمس المدرج الروماني في بانياس، القصر والمدافن في قرية حدادة معبد القضبون، وغيرها الكثير، وكانت الدلائل للعصر البيزنطي في طرطوس توازي دلائل العصر الروماني وهي منتشرة في أغلب قرى ومدن المحافظة وتترافق مع دلائل العصر الروماني إما على مستوى الموقع الواحد أو بشكل منفصل مثل كنيسة سمكة، والمعبد الصغير في حصن سليمان موقع الكورنيش الشمالي في بانياس وغيرها الكثير.

بدورها استعرضت الدكتورة ديمة قرفول- عميد كلية الهندسة المعمارية في طرطوس جميع المواقع الأثرية في المحافظة بشكل تفصيلي عبر عرض صور لأهم آثارها وقدمت رؤية للحفاظ على الطابع العمراني الأثري فيها.. وتحت عنوان: دور المشاركة المجتمعية في استدامة الحفاظ على التراث العمراني تحدثت الدكتورة بتول عيسى عن أهمية التراث العمراني باعتباره شاهداً في كتابة وتدوين التاريخ فهو يحفظ تاريخ الأمم وحضاراتها، مشيرة إلى أن هناك العديد من العوامل التي تهدد باندثار التراث العمراني لذلك من الأهمية استدامته لتحقيق الأهمية التاريخية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والجمالية للتراث العمراني، لافتة إلى دور المشاركة المجتمعية والحكومات في الحفاظ على التراث العمراني وذلك من خلال التوعية والإعلام ومن خلال أنشطة وفعاليات متنوعة، وإدراج مناطق التراث في خطط الدولة للحفاظ عليها، وتكوين هيكل مؤسساتي مؤهل لإدارة اعمال الحفاظ تكون له أنظمته الإدارية والمالية الخاصة به. وأكدت عيسى دور منظمات المجتمع المدني، إذ لا يمكن الحفاظ على التراث العمراني إلا من خلال الارتقاء بالبيئة العمرانية المحيطة به مع تنمية أحوال السكان اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً.

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