معين الكفيري:

مرة أخرى أجّل اتحاد كرة السلة البت في قرار عودة اللاعب الأجنبي للمسابقات المحلية وذلك بعد اجتماعه بمندوبي الأندية حيث تم ترحيل الموضوع حتى إشعار آخر وقد تم تأجيل ذلك في ظل القوانين الجديدة المتعلقة بالتعامل مع القطع الأجنبي وفي ظل الحالة الاقتصادية، وإن التعاقد معه يحتاج أرضية غير متوفرة حالياً والجميع يدرك أهمية عودة المحترفين الأجانب إذ أصبح ضرورة لرفع المستوى الفني واستعادة جماهيرية اللعبة الشعبية الثانية، كما يرى البعض أن مسألة التعاقد معه تحتاج أرضية غير متوفرة حالياً وعلى ما يبدو فإن اتحاد اللعبة عاجز عن اتخاذ القرار المناسب وينتظر مساعدة القيادة الرياضية الجديدة.

للمساعدة وإيجاد الحلول السريعة

وكان الجميع من أندية ووسائل إعلام وجماهير يطالبون بضرورة عودته إلى صالاتنا وملاعبنا وذلك لمواكبة التطور الكبير في عالم كرة السلة وخاصة أنه يطلق على دوري السلة السوري دوري محترفين، والسؤال الذي يفرض نفسه: هل صحيح أن الأندية السورية فعلاً محترفة وأكثرها لا يملك الملاعب والمنشآت، وهل يمكن أن يطلق عليها فرق محترفة وأغلبيتها لا توجد في صندوقها المالي آلاف الليرات وكيف تستطيع هذه الأندية الصغيرة التعاقد مع لاعبين محترفين على مستوى عال لأن الاحتراف الحقيقي يحتاج أموالاً طائلة وهذه الأموال يجب أن تأتي من الدعم والاستثمارات وريوع المباريات.

أهمية اللاعب الأجنبي!

إن النتائج المخيبة السلبية التي سجلتها الأندية والمنتخب الوطني خلال مشاركاتها الخارجية وعجز ممثلي السلة السورية عن منافسة ومقارعة ممثلي أندية ومنتخبات الدول المدججة بالنجوم والمحترفين جميعها يتطلب عودة اللاعب الأجنبي للمسابقات المحلية.

وبات حاجة ضرورية وليس أمراً كمالياً لأن وجوده له الكثير من الإيجابيات والفوائد، لكن السؤال كيف يمكن استقدامه للأندية في ظل القوانين الجديدة المتعلقة بمنع التعامل بغير الليرة السورية؟

صحيح إن هذا الموضوع لم يخرج سابقاً عن طور إقرار اتحاد اللعبة في مؤتمرات سنوية وهذا يتطلب موافقة الأندية والأهم من ذلك موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام الذي كان دائماً يشهر الحجج والذرائع بعدم الموافقة لعدم توفر العامل المادي وهذا الأمر وإن حمل جزءاً من المنطق فإنه في المقابل ينضوي على تصرف ارتجالي لعدم إدراك أصحاب القرار عموماً المتطلبات المادية لتطبيق عودة اللاعبين الأجانب من جديد وإن كانت كل المعطيات تؤكد أن اتخاذ القرار بالعودة لا يتيح إدراك صعوبة تلبية متطلبات هذه الخطوة ولكنه نتيجة عدم إدراك حقيقة إمكانية تنفيذ الأمر.

ومن دون شك بات الجميع يدرك أن عودة المحترف الأجنبي إن تمت فستكون ذات فوائد ومنافع كبيرة منها ماهو لوجستي لأن عودته ستساهم في تعزيز القناعة للاتحاد الدولي لكرة السلة بأن الأمان عاد لسورية بالكامل وعدم وجود أي مشكلات أمنية. ومنها أيضا ماهو فني لأن عودته سترفع مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية ويمنحها الفرصة الكبيرة للمنافسة خارجياً ومنها أيضاً ماهو ذو طابع استثماري لأن الأجنبي يرفع من القيمة التسويقية للدوري السوري ومن إمكانية توقيع عقود رعاية وجلب استثمارات مختلفة لسلتنا.

وبعد ذلك ووفقاً لكل ماذكر من إيجابيات كنتيجة حتمية السماح بعودة اللاعبين الأجانب إلى الدوري هذا الموسم فإن اتخاذ خطوة كهذه يجب أن يكون ضمن أولويات القيادة الرياضية وبات لزاماً على أصحاب القرار إيجاد الحلول القانونية وآلية تمكن الأندية من استقدام اللاعب الجيد وتالياً استعادة القدرة على المنافسة في البطولات الخارجية القادمة.

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تأمين الدعم

بداية أوضح أبي دوجي مشرف كرة السلة في نادي الجيش أن هذا الموضوع له الكثير من الإيجابيات والسلبيات في الوقت نفسه حسب واقع كل ناد، مضيفاً: هل كل الأندية قادرة على استقدام اللاعب الأجنبي لأن استقدامه مكلف جداً فاللاعب الجيد تكلفته فوق العشرة آلاف دولار شهرياً عدا عن الإقامة والنقل لذلك إذا أرادت إدارات الأندية التعاقد مع لاعبين على مستوى فني عال كما في لبنان مثلاً فإن تكلفته فوق الـ ١٥٠ ألف دولار.

وأشار إلى أنه في حال تمت فعلاً عودة اللاعب الأجنبي للدوري ففيها فوائد كثيرة وسترفع من مستوى الدوري بشكل عام ولكن قبل تنفيذ هذه الخطوة يجب العمل على جودة الصالات والملاعب وكذلك ضرورة تأمين الدعم والاستثمارات للأندية.. وهنا بكل تأكيد فإن هذه الخطوات ستكون محل ترحيب شرط التطرق للنقاط التي ذكرت سابقاً.

مراعاة الوضع

من جهته رأى أنس شعبان نجم المنتخب الوطني السابق وكابتن نادي الوثبة حالياً أن عودة اللاعب الأجنبي للمسابقات المحلية إيجابية جداً لكن يجب الاستعانة به منذ بداية الدوري مع مراعاة وضع الكثير من الأندية الفقيرة لأنها لا تستطيع التعاقد معه فصناديقها خاوية لعدم وجود الاستثمارات لديها ولا تلقى الدعم المادي من أي جهة أخرى.

وأشار شعبان إلى بعض السلبيات ومنها أن اللاعب الأجنبي سيأخذ مكان اللاعب المحلي فوق الـ٢٤سنة، وهذا الأمر سيؤثر في نفوس الكثير من اللاعبين المحليين وخاصة لاعبي المنتخب الوطني لأنهم لا يستطيعون اللعب أكثر من ١٥دقيقة طوال مراحل المباراة في ظل قرار تحديد الأعمار التي فرضها اتحاد كرة السلة وكل ذلك سيؤثر في عطاء اللاعب المحلي وبالتالي سيؤدي لانخفاض مستواه الفني ومخزونه البدني.

وطالب اللاعب شعبان أصحاب القرار بأن ينظروا إلى قرار تحديد الأعمار من باب فني وألا ينظروا له حسب مصالح بعض الأندية التي صوتت عليه حسب مصالحها الخاصة وليس من أجل تطوير اللعبة.

إيجاد طريقة قانونية

بينما طالب جورج شكر- مدرب المنتخب السابق بعودة اللاعب الأجنبي للدوري منذ موسمين حيث قال: منذ موسمين طالبت اتحاد كرة السلة بعودة اللاعب الأجنبي لمعرفتي بالأثر الفني لتواجده على جميع مفاصل اللعبة من لاعبين ومدربين وحكام وحضور جماهيري وتسويقي.

وأضاف شكر أعتقد أنه بإمكان المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام إيجاد طريقة قانونية سواء مع اللاعبين أو حتى المدربين الأجانب الذين قد يتعاقد معهم الاتحاد الرياضي العام أو الأندية التي تتبع إدارياً الاتحاد الرياضي.

بدوره رأى المدرب الوطني الخلوق- هيثم جميل أن موضوع استقدام اللاعب الأجنبي للمسابقات المحلية أصبح شائكاً جداً في الفترة الأخيرة بسبب الحالة الاقتصادية وفي ظل القوانين الجديدة المتعلقة بالتعامل مع القطع الأجنبي ولهذا كان الاتفاق ما بين اتحاد كرة السلة من جهة والأندية من جهة أخرى للتريث في هذا الموضوع حتى يصدر أي توجيهات أو توصيات أو توافقات خاصة بهذا المنحى على أمل أن يحسم قريباً خاصة مع تشكيل مكتب تنفيذي جديد.

وتمنى جميل على القيادة الرياضية الجديدة العمل مع الجهات المسؤولة لإيجاد الحلول القانونية من أجل مصلحة كرة السلة السورية وتطويرها من خلال عودة اللاعب الأجنبي لأن وجوده أصبح ضرورة ملحة لتعود الحياة بقوة لمنافسات الدوري هذا الموسم.

وأشار جميل إلى أن الحلول مرتبطة بالجهات الرسمية صاحبة القرار عن طريق تمويل الأندية لتغطية موضوع العملة الصعبة والتعاقدات مع اللاعبين الأجانب لأن الأجنبي لا يمكن أن يتم عقده بالليرة السورية وإذا تم ذلك كيف سيتم تحويلها من الليرة السورية إلى العملة الصعبة وهذا الأمر أصبح مرتبطاً بإجراءات قانونية ويتم حله مابين اتحاد اللعبة الشعبية الثانية والاتحاد الرياضي العام لمخاطبة الجهات الرسمية أو أن يكون هناك داعمون ومحبون للأندية السورية من خارج القطر.

وأوضح أن أي ناد سيُسأل من الجهات الرقابية في حال تعامل بالعملة الأجنبية وسيخضع للقانون لأن القانون واضح وصريح يمنع التداول بغير الليرة السورية.

وتابع حديثه: من ناحية فنية فإن وجود اللاعب الأجنبي ضرورة حتمية من أجل ارتفاع مستوى اللاعب السوري وتزداد الإثارة والندية بين الفرق وتشتد المنافسة كما يجب تحسين وضع الصالات والمستلزمات وعند وجود اللاعب الأجنبي سيتغير حال كل شي لسلتنا.

ولكن بالنهاية الجميع تحت مظلة القانون وهناك مراسيم تمنع التداول بغير الليرة السورية لأن الجميع يعيش أزمة اقتصادية صعبة وعلى الجميع احترامه وإيجاد الحلول اللازمة وفق صيغ قانونية.

تكاليف باهظة

وأشار هلال دجاني- مدرب فريق الثورة إلى أن القرار من الناحية الفنية جيد جداً بقوله: بكل تأكيد عودة اللاعب الأجنبي للدوري إن تمت ففيها فائدة فنية كبيرة وترفع مستوى اللعبة ولكن سلبياتها تكمن في الناحية المادية والتكاليف الباهظة التي تعانيها الأندية ولكن تحتاج سنتين لاستقرار اللعبة الشعبية الثانية وظهور مجموعة من اللاعبين الصاعدين ليواكبوا الأجانب ويستفيدوا منهم.

وأضاف دجاني حالياً مازال اللاعبون كباراً في السن وهم نجوم الفرق ومن الممكن أن تتغير الحالة لكن بعد فترة من تطبيق قرار إشراك لاعبين دون الـ٢٤ سنة في الملعب الذي بدأ العام الماضي، وبالمختصر؛ لاشك في أن عودة اللاعب الأجنبي للدوري ستشكل إضافة كبيرة لمستوى الدوري بشكل عام وهذا ينعكس إيجاباً على اللاعبين المحليين الذين سيحاولون أن يرفعوا مستواهم ويقدموا كل ماعندهم مع تعلم الاحتراف الحقيقي من هؤلاء اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم وفق الرؤية التي يعدّها اتحاد اللعبة مناسبة وهذا الأمر سيرفع حجم المنافسة بين الفرق ومستوى الدوري.

خطوة جيدة

وأكد جاك حداد- إداري نادي العروبة أن عودة اللاعب الأجنبي للدوري سيستفاد منها كثيراً وخاصة من الناحية الفنية إذا كان مستواه عالياً وفي الوقت نفسه فإن وجوده سيؤثر في بعض اللاعبين لأنه سيحل محلهم ولذلك إن تمت عودته بالشكل المطلوب لناحية استقدام لاعبين على مستوى فني عال جداً لمعرفة الجميع بالإمكانات المادية للأندية حيث يجب أن يكون مستوى اللاعب الأجنبي أفضل من المحلي وإن لم يكن أفضل فيجب أن يكون على الأقل في مستوى لاعب المنتخب الوطني وإذا تمت بهذه الطريقة فهي ستؤدي إلى زيادة التنافس والإثارة وستسعى الأندية لاستقدام لاعبين أفضل في مراكز محددة حيث تعاني فرق الدوري شحاً في بعض المراكز، وبالتأكيد إن تمت هذه الخطوة فهي جيدة ولكن استباقها بتأهيل الصالات من حيث الأرضيات والمرافق ومن ثم ستكون عودة اللاعب الأجنبي أمراً إيجابياً للدوري ولابد من الإشارة إلى أنه لا يوجد دوري في دول العالم من دون لاعبين محترفين ولكن يجب توافر البنية التحتية المناسبة.

سداد المبلغ

بينما رأت ريم الصباغ- مدربة المنتخب الوطني للسيدات أن استقدام اللاعب الأجنبي أصبح ضرورياً جداً لأنه سيطور مستوى اللاعبين المحليين وسيستفاد من خبرته وإمكاناته ويحفز على إثبات الوجود داخل الملعب لكن المشكلة تكمن في توفير الميزانية التي تغطي نفقات التعاقد معه ولاسيما أن بعض الأندية تعجز عن تسديد مستحقات بعض لاعبيها حيث يتقاضى بعض اللاعبين المحليين بين ١٠-٢٠مليون ليرة سورية فما بالك بالأجنبي الذي سيتقاضى أكثر من المبلغ المذكور ألا يطرح هذا الموضوع سؤالاً عن الطريقة التي ستتمكن بها الأندية من سداد هذا المبلغ.. وهل هو قادر على تطوير الدوري وتطوير اللاعبين الشباب الذين ينظرون للاعبين الأجانب كقدوة ومثل أعلى لهم؟

لاعب سنتر

وأوضح بسام الصباع- عضو مجلس إدارة نادي الوحدة أن وجود اللاعب الأجنبي أصبح له الكثير من الإيجابيات والفوائد منها زيادة الدوري متعة وإثارة ويخلق التنافس بين اللاعبين داخل الملعب وكذلك يعكس الحالة الأمنية الجيدة بعد عودة الأمن والأمان لبلدنا الحبيب، ومن سلبيات استقدامه أنه مكلف مادياً ويفوق إمكانات الكثير من الأندية ولا تتناسب أبداً مع متطلباته وخاصة إذا تم استقدامه من بداية الدوري لذلك سيشكل عبئاً مادياً على الأندية ولكن أصبح وجوده ضرورة وخاصة أن أغلب الفرق تحتاج لاعب السنتر رقم(٥) وهو اللاعب الطويل الذي تفتقده كل الأندية حيث لا يوجد سوى لاعبين اثنين في القطر وستعوض الأندية هذا المركز باللاعب الأجنبي.

العقبة مادية

وأكد نجم سلة الاتحاد والمنتخب الوطني- توفيق صالح أن عودة اللاعب الأجنبي أصبحت فرض عين خاصة في هذه الفترة التي تشهد تراجعاً كبيراً في المستوى الفني للسلة السورية ووجوده سيرفع من مستوى اللعبة ويحث اللاعبين على بذل المزيد من الجهد خلال التدريبات والتألق بالمباريات ما يرفع من مستوى اللاعب وكذلك سيشكل اختباراً حقيقياً للاعبي المنتخب الوطني والتعود على اللعب أمام لاعبين من مختلف المدارس السلوية العالمية وكذلك سيحفز اللاعبين الصغار في السن ويكسبهم الخبرة ويعلمهم طريقة اللاعب المحترف الحقيقي من الباسكت والتمرين البدني وكيفية الراحة والنوم المبكر والعادات الصحية الجيدة والأكل المناسب وطريقة المحافظة على الجسم.

وأضاف صالح: نعيش الآن في زمن الاحتراف وبات وجود المدرب واللاعب الأجنبي لزاماً وفرض عين ووجودهما إيجابي ولا يقارن بالسلبيات إن وجدت ويبقى العامل المادي هو الذي يشكل عقبة في وجه الأندية له ورغم ذلك يساعد على تسويق الدوري وعند المشاركة الخارجية للأندية والمنتخب يكون اللاعب الأجنبي جاهزاً من كل النواحي كما إنه يستقطب الجمهور لحضور المباريات.

حتى إشعار آخر

وعن سبب تأجيل عودة اللاعب الأجنبي حتى إشعار آخر وما الأسباب الحقيقية لذلك وما فوائده أجاب باسم بدران- عضو اتحاد كرة السلة قائلاً: معظم الخبرات السلوية أجمعت على أهمية وجود اللاعب الأجنبي في الدوري السوري لما يعطيه من قيمة مضافة للاعب السوري حيث يساعده بتطوير مهاراته ومستواه الفني ويقدم أفكاراً جديدة للّعبة ويسعى اتحاد كرة السلة جاهداً من أجل تطوير سلتنا. ومنذ عامين قرر مؤتمر اللعبة بالإجماع الموافقة على استقدامه لكن المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام لم يوافق وفي العام الماضي قرر اتحاد اللعبة مرة ثانية وجود اللاعب الأجنبي وتمت الموافقة من القيادة الرياضية، ولكن بشكل عام القوانين والأنظمة المالية الخاصة بالقطع الأجنبي حالياً لا تساعد، وكان أمام اتحاد كرة السلة خياران، إلغاء الفكرة أو البقاء عليها وتم التشاور بعد دعوة الأندية لاجتماع وكان لجميع الأندية حيث كان قيماً وتشاورياً وتم طرح الأفكار نظراً لأهمية اللاعب الأجنبي وتم الاتفاق بين الجميع وتم بالإجماع إعطاء فرصة وتأجيل الأمر حتى إشعار آخر نظراً لتعافي الوضع الاقتصادي.

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