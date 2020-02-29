برجك اليوم 29/2/2020

في عيد ميلادك.. كل عام وأنت بخير
رومانسي- مسالم- جذاب- يتمتع بشخصية مثالية ونشاط مميز يدعو إلى الإعجاب
الحمـــــــل 21/3-20/4
مهنياً: تحالفك الحظوظ وتعدك بحصاد مثمر جداً وتغمرك بالتفاؤل والإقدام والاندفاع.
عاطفياً: ينزعج الشريك من إهمالك المتواصل له لأسباب طارئة تفرض عليك الابتعاد عنه.
الثــــــور 21/4-21/5
مهنياً: يبدو هذا اليوم مناسباً جداً مهنياً ويعدك بمحطة تنتقل بعدها إلى فترة إيجابية ومهمة.
عاطفياً: لا تستسلم لرغبات الشريك وتلبية طلباته تفتح عليك أبواباً لن تتمكن من اقفالها.
الجـــــــوزاء 22/5-22/6
مهنياً: يفسح لك المجال لإقامة علاقات مهنية جديدة أو يتيح فرصاً لتولي مناصب جديدة.
عاطفياً: العلاقة بالشريك يتحكم فيها المزاج المتقلب وهذا ما يجعلك تلجأ لاتخاذ قرارات عشوائية.
الســـــرطان 23/6-23/7
مهنياً: مشاريعك كبيرة لا حدود لها ولكنك تبحث عن الظرف الملائم ليساعدك على تحقيقها.
عاطفياً: تصرفات الشريك تبدو مريبة نوعاً ما فحاول أن تستوضحه من خلال تصرفاته.
الأســــــد 24/7-23/8
مهنياً: تصبو دائماً إلى الأفضل وتنفتح أمامك الأبواب والأحلام من خلال بعض الزملاء.
عاطفياً: خطوات إيجابية تدفعك للتقرب من الشريك وتبحث معه الخطوات المستقبلية.
العــــــذراء 24/8-23/9
مهنياً: استفد من هذا اليوم الجديد إذ يحمل إليك فرصة لإيجاد عمل إذا كنت خالياً.
عاطفياً: يسهل أمامك العلاقات الجيدة وتكون أكثر قدرة على إيجاد قواسم مشتركة مع الحبيب.
الميـــــزان 24/9-23/10
مهنياً: يبدو هذا اليوم دقيقاً ما قد يعني حركة عامة وصراعات، وعملية تقشف تلجأ إليها.
عاطفياً: حدث أو مناسبة اجتماعية سعيدة وانفراج بقضية عائلية تتبلور في الأيام المقبلة.
العقــــــــرب 24/10-22/11
مهنياً: تتحرك من منطلق إيجابي بنّاء وحان الوقت لتحقيق رغبتك ولتعزيز الروابط المشتركة.
عاطفياً: تثبت لك الأيام أن الشريك أكثر وفاء وذلك يرفع المنسوب الإيجابي في علاقتكما.
القـــــــــوس 23/11- 22/12
مهنياً: يسهل عليك هذا اليوم الأمور ويفتح صفحة جديدة من العمل والمفاوضات الناجحة.
عاطفياً: تسعى لتعميق العلاقة بالشريك ونجاحك في ذلك رهن بمدى قدرتك على إقناعه.
الجـــــــدي 23/12-19/1
مهنياً: لا تؤجل العمل المطلوب منك إنجازه فهذا يؤثر في مستقبلك ويترك انطباعاً غير إيجابي.
عاطفياً: تعجبك رومانسية الشريك لكن الحذر واجب في مثل هذه الظروف حتى تتوضح النيات.
الـــدلــــــو 20/1-19/2
مهنياً: آمال مشرقة على الصعيد المهني تصحح المسار الذي يشير إلى مصالحة الزملاء.
عاطفياً: قدرتك على الإقناع تذهل الشريك فيصبح متشوقاً لسماع اقتراحاتك بشأن العلاقة بينكما.
الحــــــوت 20/2-20/3
مهنياً: يوم مناسب لإطلاق المشاريع والقيام بمفاوضات، لا تبعثر طاقتك في متاهات كبيرة.
عاطفياً: تجد نفسك مندفعاً للقيام بخطوات مستقبلية تجاه الشريك لكن تجده غير جاهز بعد.