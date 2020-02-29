آخر تحديث: 2020-02-29 04:59:46
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المطربة سمية بعلبكي خلال أمسية غنائية برفقة الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية في دار الأوبرا

التصنيفات: لقطة اليوم

تصوير ـ يوسف بدوي:
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التصنيفات: لقطة اليوم

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