المطربة سمية بعلبكي خلال أمسية غنائية برفقة الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية في دار الأوبرا

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 6 رجب 1441 الموافق لـ 29 شباط 2020
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الجعفري: سورية ستواصل التصدي للعدوان التركي الداعم للإرهاب وحماية أبنائها والدفاع عن وحدتها وسيادتها
نيبينزيا: الإرهابيون في إدلب يواصلون اعتداءاتهم.. وللجيش السوري كامل الحق بالرد
المندوب الصيني: يجب مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية حتى القضاء عليه بشكل نهائي
أحزاب وشخصيات تركية: أردوغان يكذب..ما مبررات وجود قواتنا في إدلب؟!
إصابة طفلين بانفجار جسم غريب من مخلفات الإرهابيين في خان الشيح بريف دمشق
الجيش يمشط قرى العنكاوي والعمقية والحواش والحويجة من مخلفات الإرهاب ويواصل عملياته
الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون يعتدون بالقذائف على محيط تل تمر في ريف الحسكة
الجيش الليبي يسقط 6 طائرات للنظام التركي
تواصل الاحتجاجات في لبنان
لافروف يبحث مع بوريل الأوضاع في سورية وليبيا
بلدتا الحواش والعمقية بعد تحرير الجيش للمنطقة من الإرهاب
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر
مصدر عسكري: الجيش يتابع تصديه لهجمات الإرهابيين المدعومين من الجانب التركي على محور سراقب
الجيش يحرر قرى جديدة في ريف حماة الشمالي الغربي ويلاحق فلول الإرهابيين باتجاه قرى مجاورة بريف إدلب الجنوبي
شخصيات عربية ولبنانية تندد باعتداءات النظام التركي والعدو الصهيوني على سورية