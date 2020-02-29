دمشق الكلمة

الشيخ حسين أحمد شحادة:

من رسائل القبر أنجبتنا الكلمة ولمّا تزل سحابة استهامت بك تمطر الكلمات صافحيني.. صافحي آخر الشهداء لا تجزعي من صدأ القلوب، شهداؤنا عطرنا فضعي حزنك في غيمة الروح لتنزل علينا السماء..

خطاك اللغات ومن أغانيك تنبت الأزهار لك الفصول الأربعة وجهات الريح مراياك وأبعاد الكون لك فلماذا أنت بوجهين..؟

كان السطر مستقيماً في دفاترنا وكانت دروس الإعراب ترسم بالتشكيل معنى الكلمة لكنها نقضت غزل اللغة وغزل الروح فانمحى الصراط فتفرقت أيدي سبأ.. لا طعم للحب هنا، جفاني الوقت وجفّ النهر والقمر يا صديقة حزني ما أقصر يدي ما أقصر العمر حين يغشاني الظلام فلا أراك ولا أنتخي.. كيف تقطعت أحلامنا في يقظة دامية وأنشب فينا رمح الوقت لعبته هي ذي حفرة الخوف والجوع تذرّ رماد مجازرنا القديمة على مجزرة القرن وتوغل في نقش أسمائنا تحت مقبرة واحدة.. لملمي هذا الغياب.. اجمعي ظلي الغريب واشردي عني أنا في عينيك مثل اغترابي في وطني.. ها أنت أفرعت خجلى في جرحي مثل دوار الشمس لسواي راعفات الورد ولي من بقاياك

المغيب.. يهتزّ قلبك لا شراع في سفينتك الغريقة ولا بوصلة، فخذ من عينيك إلى أيوب عقلك دليلاً.. وضع جرحك على أسمائهم شهيداً شهيدا واسجد واقترب.. لا نسيم يا لمياء يحمل عطر وردتي لأفضّ دم القتيل عن دم القاتل، ولا دمع يرثي قرطبة كي يقودني الحزن إليك فشهرت ضياء السيف ونجمتين من تلمسان وأومأت لأزهاري أن تسري برؤاي وتشتعل..

أشق الظلام بتراتيل النبوءة لأفرد يا صغيري بين يديك خيوط الشمس أكسر أقفال اللغة لأفتح شراعك للريح وأقاوم السجن والسجّان لكي تتمدد الأزهار في كل جهات الأرض، وأمشي بقميص أبي في عراء هذا الزمان وفي فمي طعم الصبر بنكهة جنوبية..

يخالجني سؤال غريب ضاق عنه الجسد يا أيها البعيد القريب: هل أنا عاشقة يا صديقي وهل أنت.. أنت على بابي أم روحي الآن في مهب الحلم تتنسم ذراعيك يا ملقاها.. ملقا.. يا ملقاها وتحترق.. قولي لهذا البحر أن يستوي قولي لشهوة الموج أن تهدأ وقولي لماذا السؤال ثمة أندلس تقبسني عيناها وما تحت حزني يا لمياء كلام لا يفسر.. لم يكن عطر وردتك سحابة وأنا لست إلا أنت ملء عيني توسدت غموضك وألفيتني سقط القلب من صدري فغطاني حجابه..

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