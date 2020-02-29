مغامر يستعد للسير على الحبل فوق بركان نشط

يخشى «نيك واليندا» أحد لاعبي فرقة العروض الخطرة (فلاينغ والينداس) السيناريو الأسوأ بينما يستعد لأحدث مغامراته، وهي السير على الحبل فوق بركان نشط في نيكاراغوا على ارتفاع 548 متراً، وذلك يوم الأربعاء القادم.

ووفقاً لـ«رويترز» يقول واليندا (41 عاماً): «قد أسقط وألقى حتفي.. لا يعني هذا أنني لا أخاف شيئاً إنما يتعلق الأمر بالتغلب على هذا الخوف».

وقدم «واليندا» عروضاً ناجحة بالسير على الحبل فوق شلالات نياغارا وساحة تايمز سكوير وقال، إنه تدرب باستخدام أقنعة نقص الأوكسجين لمحاكاة الظروف فوق البركان.

وسيسير «واليندا» فوق البركان مرتدياً نظارات وقناعاً وسيحمل أنابيب أوكسجين خلال العرض. وقال: إن حذاءه سيكون مزوداً بنعل أكثر سمكاً للمساعدة في الحد من الحرارة المنبعثة من البركان وإن السلك سيكون شبيهاً باللوح.

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