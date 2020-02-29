ممارسة تنس الطاولة تبطئ مرض باركنسون!

تشير دراسة حديثة إلى أن المداومة على لعب تنس الطاولة، قد تبطئ من تطور مرض باركنسون.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أظهرت الدراسة التي أجراها علماء من جامعة فوكوكا في اليابان، أن ممارسة لعبة تنس الطاولة مدة خمس ساعات في الأسبوع قللت من الهزات، وتصلب الأطراف، وبطء الحركة والتوازن لمدة ستة أشهر على الأقل لدى المرضى.

ويعاني مرضى الشلل الرعاش نقص الدوبامين، وهو مفتاح كيميائي عصبي يدعم وظائف الحركة والذاكرة، ويعتقد الباحثون أن ممارسة تنس الطاولة تحفز الدماغ على إنتاج هذه المادة. ويقول العلماء: إن تنس الطاولة يشحذ ردود الفعل، وينشط الدماغ، ويحسن التنسيق بين اليد والعين لدى المرضى.

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