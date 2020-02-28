الجيش الليبي يسقط 6 طائرات للنظام التركي

أعلن الجيش الليبي أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 6 طائرات مسيرة تابعة للنظام التركي في ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام عن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي اللواء المبروك الغزوي قوله إن “عمليات الاستطلاع الرادارية مستمرة لاقتناص الطائرات المعادية.. وهذا ما يؤكد السيادة الجوية للجيش الوطني الليبي”.

من جهته أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب ارتفاع حصيلة قتلى جنود النظام التركي داخل مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس إلى 15 عسكرياً تركياً.

وقال المحجوب إن الجيش الليبي دمر رادارين في قاعدة عسكرية داخل المطار كان النظام التركي يحاول إنشاءهما.

وكانت حصيلة سابقة أشارت أمس إلى مقتل 10 من جنود النظام التركي على الأقل في قصف للجيش الليبي استهدف قاعدة معيتيقة.

يشار إلى أن أطماع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وهوسه بإعادة إحياء أحلام الامبراطورية العثمانية البائدة دخلت منذ فترة مرحلة جديدة حيث تخطت أطماعه ومؤامراته التوسعية وسياساته العدوانية حدود الأراضي السورية التي دعم الإرهاب فيها بمختلف أشكاله منذ سنوات لتصل إلى ليبيا المنطقة الغنية التي قد تشكل بالنسبة له نقطة الخلاص من أزماته الاقتصادية والمالية التي تلاحقه داخل تركيا.

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