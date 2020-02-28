إصابة طفلين بانفجار جسم غريب من مخلفات الإرهابيين في خان الشيح بريف دمشق

أصيب طفلان بجروح اليوم إثر انفجار جسم غريب من مخلفات الإرهابيين في بلدة خان الشيح بريف دمشق الجنوبي الغربي .

وذكر مصدر في قيادة شرطة الريف لمراسلة سانا أنه أثناء لعب طفلين في شارع الوادي ببلدة خان الشيح انفجر جسم غريب يجري العمل من قبل الجهات المختصة لتحديد هويته مشيراً إلى أنه من مخلفات الإرهابيين.

ولفت المصدر إلى أن طفلة وطفلا تسع سنوات أصيبا بجروح متوسطة وأسعفا إلى مشفى البوكمال في بلدة جديدة يابوس.

ودأبت المجموعات الإرهابية على زرع المفخخات بكثافة في مناطق انتشارها ما أدى إلى ارتقاء وإصابة العشرات من المدنيين معظمهم من الأطفال.

وحرر الجيش العربي السوري خان الشيح من الإرهاب في نهاية 2016.

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