تواصل الاحتجاجات في لبنان
تجددت الاعتصامات الاحتجاجية في بيروت وبعض المناطق اللبنانية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن اعتصامات جرت اليوم أمام بنك بيبلوس في بيروت رفضاً لسياسة المصارف وأخرى أمام وزارات الثقافة والصحة والتربية رفعت خلالها لافتات تطالب باسترداد الأموال المهربة والمنهوبة ومحاسبة الفاسدين.
وفي طرابلس انطلقت تظاهرة نظمها محتجون من ساحة عبد الحميد كرامي جابوا خلالها شوارع منطقة أبي سمراء مطالبين باستعادة الأموال المنهوبة.
كما انطلقت تظاهرة لطلبة في صيدا رفضاً للغلاء والاحتكار وسط انتشار عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي.
كما جرت اعتصامات في بعلبك بالبقاع وفي صور والنبطية وكفر رمان في الجنوب احتجاجاً على الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار وسياسة المصارف.
ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي مظاهرات وأعمالاً احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.