نيبينزيا: الإرهابيون في إدلب يواصلون اعتداءاتهم.. وللجيش السوري كامل الحق بالرد

جدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا التأكيد على أن الإرهابيين في إدلب يواصلون اعتداءاتهم على المدنيين والمناطق المجاورة ومواقع الجيش السوري ومطار حميميم مشدداً على أنه من حق الجيش العربي السوري الرد على هذه الاعتداءات.

وقال نيبينزيا خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم حول الوضع في إدلب إن “الجيش السوري يحارب الإرهاب على الأراضي السورية وله كامل الحق في القضاء على الإرهابيين في إدلب وفي أي مكان في أراضيه ولا يمكن لأحد منعه من تطبيق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله”.

وشدد نيبينزيا على أن اتفاق سوتشي حول إدلب يؤكد الالتزام بسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها مبيناً أن الجانب التركي لم يف بالتزاماته بموجب الاتفاق وعليه تنفيذها والالتزام بما تعهد به.

وأوضح نيبينزيا أن بعض الدول تواصل دعم الإرهابيين في إدلب عسكرياً وتزويدهم بأسلحة نوعية بما فيها دبابات ومدفعية وصواريخ وطائرات مسيرة مبيناً أن مزاعم واشنطن بأن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في إدلب يضم مسلحين غير إرهابيين عارية عن الصحة.

بدوره أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون أن التنظيمات الإرهابية تواصل السيطرة على محافظة إدلب وتهديد المناطق المجاورة ما يتطلب مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية حتى القضاء عليه بشكل نهائي.

وشدد تشانغ على أن حل الأزمة في سورية يجب أن يلتزم بوحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها كما أن العملية السياسية يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية وفقاً للقرار 2254 دون أي تدخل خارجي.

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