الجيش يمشط قرى العنكاوي والعمقية والحواش والحويجة من مخلفات الإرهاب ويواصل عملياته

بعد تحريرها من دنس الإرهاب باشرت وحدات من الجيش العربي السوري تمشيط قرى وبلدات العنكاوي والعمقية والحواش والحويجة على الطرف الغربي من جبل شحشبو الاستراتيجي بريف حماة الشمالي الغربي وواصلت عملياتها باتجاه القرى والبلدات بريف إدلب الجنوبي.

كاميرا سانا رافقت وحدات الجيش ووثقت عمليات التمشيط ومشاهد الدمار الذي الحقته التنظيمات الإرهابية بالممتلكات العامة والخاصة في هذه القرى إضافة إلى ما خلفه الإرهابيون وراءهم من تحصينات في المدارس التي استخدموها مقار لهم خلالها فترة سيطرتهم.

رجال الجيش العربي السوري أكدوا مواصلة العمليات العسكرية حتى تحرير كامل الأراضي السورية من الإرهاب حيث أشار أحد القادة الميدانيين لمراسل سانا إلى أنه تم تحرير قرية العنكاوي ذات الأهمية الاستراتيجية في سهل الغاب وتمشيطها بشكل كامل وتم العثور على شبكة أنفاق وخنادق ودشم للإرهابيين لافتاً إلى أن وحدات الجيش ستتابع التقدم باتجاه عمق سهل الغاب من الجهة الشرقية حتى تحرير كامل القرى التي يسيطر عليها الإرهابيون في سهل الغاب باتجاه جسر الشغور.

وأوضح أن وحدات الجيش قامت بالفصل بين مناطق انتشار الإرهابيين في محور جبال شحشبو والزاوية ما أتاح متابعة التقدم نحو قرية العنكاوي الممتدة على طريق جسر الشغور وهو الأمر الذي سيتيح للوحدات العسكرية متابعة التقدم نحو باقي المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون وتحريرها بشكل كامل.

وحررت وحدات من الجيش أمس قرى الحواش والحويجة وطنجرة والعنكاوى والعمقية وشيرمغار والعريمة وجبل شحشبو الاستراتيجى فى منطقة سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.

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