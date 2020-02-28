رابع إصابة بكورونا تسجل في لبنان

أعلنت السلطات الصحية اللبنانية اليوم تسجيل إصابة رابعة مؤكدة بفيروس كورونا في لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن المستشفى الحكومي في بيروت قوله في تقرير إنه تم اليوم تشخيص حالة جديدة مصابة بفيروس الكورونا المستجد وأدخلت إلى وحدة العزل في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان أمس عن تسجيل حالة ثالثة مثبتة مخبرياً بفيروس كورونا بينما أعلنت أمس الأول عن تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا مشيرة إلى أن هذه الحالة مرتبطة وبائياً بالحالة الأولى.

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