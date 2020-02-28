الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون يعتدون بالقذائف على محيط تل تمر بريف الحسكة

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءها على المنازل السكنية في قرى ريف الحسكة حيث استهدفت بعدد من القذائف قرية أم الكيف ومحيطها شمال بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكر مراسل سانا أن “قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين اعتدت مساء اليوم بقذائف صاروخية على قرية أم الكيف ومحيطها شمال بلدة تل تمر بـ 3 كم تقريباً ما تسبب بوقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم”.

من جهة ثانية أدخلت قوات الاحتلال التركي عبر قرية السكرية الحدودية 9 آليات مسطحة تحمل دبابات ومنصات صواريخ ومدرعات مجنزرة وترافقها عربتان عسكريتان مجهزتان بوسائل لوجستية واتجهت جنوباً نحو القرى بين ناحيتي تل تمر وأبو راسين .

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