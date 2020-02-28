آخر تحديث: 2020-02-28 23:29:19
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بلدتا الحواش والعمقية بعد تحرير الجيش للمنطقة من الإرهاب

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

دخلت كاميرا سانا بلدتي الحواش والعمقية على الطرف الغربي من جبل شحشبو الاستراتيجي بعد تحرير الجيش العربي السوري للمنطقة من الإرهاب.

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

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