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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 5 رجب 1441 الموافق لـ 28 شباط 2020
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الجيش يمشط قرى العنكاوي والعمقية والحواش والحويجة من مخلفات الإرهاب ويواصل عملياته
الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون يعتدون بالقذائف على محيط تل تمر بريف الحسكة
لافروف يبحث مع بوريل الأوضاع في سورية وليبيا
بلدتا الحواش والعمقية بعد تحرير الجيش للمنطقة من الإرهاب
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر
مصدر عسكري: الجيش يتابع تصديه لهجمات الإرهابيين المدعومين من الجانب التركي على محور سراقب
الجيش يحرر قرى جديدة في ريف حماة الشمالي الغربي ويلاحق فلول الإرهابيين باتجاه قرى مجاورة بريف إدلب الجنوبي
شخصيات عربية ولبنانية تندد باعتداءات النظام التركي والعدو الصهيوني على سورية
استشهاد طفلة وامرأة بانفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا
خبراء روس: أردوغان نزع القناع عن وجهه الحقيقي بدعم الإرهاب
أحزاب وشخصيات تركية: أردوغان كاذب ويخفي الحقائق وعليه الكشف عن علاقته بالتنظيمات الإرهابية
مسؤول تشيكي: ما يقوم به أردوغان في سورية غزو ويتناقض مع القانون الدولي
الكرملين: الجنود الأتراك الذين تعرضوا للقصف في إدلب كانوا في مناطق تجمع الإرهابيين
المفوضية الأوروبية: على النظام التركي احترام تعهداته بشأن ملف الهجرة
الخارجية: دعم الإرهاب أصبح استراتيجية ثابتة في سياسات النظام التركي والغرب