مصرع شخص وإصابة ثمانية بالثلوج والرياح العاتية في ألمانيا

لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية آخرون جراء الهطول الغزير للثلوج والرياح العاتية جنوب ألمانيا اليوم.

ونقلت أ. ب عن السلطات الألمانية قولها إن “امرأة لقيت مصرعها أثناء قيادة سيارتها في طريق تغطيه الثلوج في منطقة راينلاند بالاتينات بينما أصيب ثمانية أشخاص آخرين حالة اثنين منهم خطيرة كانوا على متن حافلة انقلبت في منطقة توميردينغين”.

وأغلقت السلطات الألمانية العديد من مسارات القطارات بسبب الأشجار التي سقطت عليها جراء الأحوال الجوية كإجراء احترازي.

وكانت مباراة للدوري الأوروبي لكرة القدم أجلت أمس بين فريقي سالزبورغ وإينتراخت فرانكفورت بسبب العاصفة.

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