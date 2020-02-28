لافروف يبحث مع بوريل الأوضاع في سورية وليبيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي اليوم مع مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأوضاع في سورية وليبيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان إنه تم خلال الاتصال “التركيز على حل الأزمة في سورية وليبيا وفقاً لتوصيات مجلس الأمن الدولي كما تمت مناقشة بعض جوانب العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي” مشيرة إلى أن الاتصال تم بمبادرة من الاتحاد الأوروبي.

وكان لافروف جدد التأكيد خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن في وقت سابق اليوم على أن لسورية كامل الحق بالقضاء على الإرهاب في أراضيها.

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