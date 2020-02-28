تشرين يعزز صدارته.. و”الديربي” طلعاوي.. وحطين يعود للمنافسة

متابعة: رامي منصور

انطلقت اليوم مباريات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم بإقامة خمس مباريات على ملاعب دمشق وحماة واللاذقية وحلب.

ففي قمة مباريات المرحلة عزز تشرين صدارته للدوري بفوزه على مضيفه الوحدة بنتيجة 1 ـ 0 في المباراة التي حضرها جمهور كبير من أنصار الفريقين في ملعب تشرين بدمشق، وسجل هدف النقاط الثلاث الغالية لتشرين اللاعب علاء الدين الدالي في الدقيقة 83.

وعلى ملعب الفيحاء بدمشق تنفس الفتوة الصعداء بفوزه على الجزيرة بنتيجة 2 ـ 1، سجل للفائز معتز صالحاني في د. 46 وعلي رمضان في د.52، فيما سجل للجزيرة عبد المهدي الحاج في د. 65.

ودخل حطين دائرة المنافسة بتقدمه للمركز الثالث بعد فوزه على الشرطة 1 ـ 0 في المباراة التي جمعتهما في ملعب الباسل باللاذقية، وسجل هدف الفوز اللاعب مارديك مارديكيان في الدقيقة 20.

وفي ملعب السابع من نيسان بحلب اقتنص الاتحاد النقاط الثلاث من ضيفه الساحل بفوزه عليه بنتيجة 2 ـ 1 سجلهما حسام العمر في د. 26 ود. 68، فيما سجل للساحل مؤنس أبو عمشة في الدقيقة 84 .

وفي ديربي حماة حقق الطليعة فوزاً صعباً على جاره النواعير في اللقاء الذي أقيم على أرض الملعب البلدي في حماة بنتيجة 1 ـ 0 سجله محمد زينو في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.

وتستكمل هذه المرحلة غداً بلقاء جبلة و الوثبة في ملعب البعث بجبلة، وتختتم بعد غدٍ بلقاء الكرامة مع الجيش في حمص.

ويتصدر تشرين الترتيب برصيد 36 نقطة يليه الوثبة و حطين ولكل منهما 27 نقطة ثم الجيش بـ 26 نقطة يليه الوحدة و الاتحاد ولكل منهما 25 نقطة يليهما الشرطة و الكرامة ولكل منهما 21 نقطة ثم الطليعة بـ 17 نقطة فالنواعير بـ 16 نقطة ثم الفتوة بـ 14 نقطة فالساحل بـ 11 نقطة ثم جبلة بـ 9 نقاط وأخيراً الجزيرة بـ 5 نقاط.

طباعة