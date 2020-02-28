«مياه الحسكة» تتسلم 190 طناً مواد معقمة

خليل إقطيني - تشرين :

تسلمت المؤسسة العامة لمياه الشرب في الحسكة 190 طناً من المواد المستخدمة بتعقيم مياه الشرب مقدمة من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي في المحافظة.

وذكر المدير العام للمؤسسة المهندس محمود العكلة لـ«تشرين» أن أولى هذه المواد مقدمة من منظمة اليونيسيف وتبلغ كميتها 150 طناً من مادة هيبو كلوريد الكالسيوم، وقد تم توزيع هذه الكمية على جميع وحدات ومحطات مياه الشرب في المحافظة من أجل استخدامها في تعقيم مياه الشرب الموزعة على المواطنين، وهذه الكمية تسد حاجة المحافظة من مادة هيبوكلوريد الكالسيوم مدة ثلاثة أشهر.

وأضاف العكلة : تسلمت مؤسسة المياه أيضاً كمية 30 طناً من المادة نفسها هيبوكلوريد الكالسيوم مقدمة من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر و تم تخصيص كامل الكمية لمحطة مياه الهلالية التي تعدّ أحد المصادر الأساسية لمياه الشرب في مدينة القامشلي.

كما قدمت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر لمؤسسة المياه في الحسكة كمية 10 أطنان من مادة الفحم الفعال المستخدم في تصفية مياه السدود.

وأوضح العكلة أن هذه الكميات من المواد المستخدمة في تعقيم مياه الشرب تكفي لسد حاجة محافظة الحسكة عدة أشهر، حيث يتم تأمين الكميات اللازمة في هذا المجال تباعاً بشكل دوري إما بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي أو عن طريق وزارة الموارد المائية.

وتقوم المؤسسة العامة لمياه الشرب في المحافظة بتصفية وتعقيم مياه الشرب من جميع المصادر سواء الآبار أو الأنهار أو البحيرات باستخدام جميع الطرق والوسائل والمواد المعتمدة عالمياً، وإيصالها للمواطنين صالحة للشرب وفق المواصفات والمقاييس السورية، كما تقوم بأخذ عينات من هذه المياه من مواقع مختلفة وإجراء الفحوص الكيميائية عليها وتحليلها مخبرياً بشكل دوري من أجل التأكد من نقاوتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وتضم محافظة الحسكة نحو 30 محطة لمياه الشرب.

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