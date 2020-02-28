مسؤول تشيكي: ما يقوم به أردوغان في سورية غزو ويتناقض مع القانون الدولي
أكد نائب رئيس مجلس النواب التشيكي توميو أوكامورا حق الجيش العربي السوري في حماية بلده من غزو الجيوش الأجنبية ومن الإرهابيين، مشدداً على أن ما يقوم به النظام التركي في الأراضي السورية هو غزو واحتلال يتناقض مع القانون الدولي.
وأدان أوكامورا في تعليق نشره اليوم التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية لسورية، مبيناً أن نظام رجب أردوغان يتحمل مسؤولية توتير الأوضاع في المنطقة بسبب عدوانه ودعمه التنظيمات الإرهابية في سورية، مجدداً رفض حركته “الحرية والديمقراطية المباشرة” الأعمال العدوانية التي يقوم بها هذا النظام ولاسيما في محافظة إدلب.
وطالب أوكامورا بطرد أنقرة من حلف شمال الأطلسي “ناتو” لأن دعم نظامها الإرهابيين في سورية يشكل فضيحة للناتو كما يشكل إعلان الولايات المتحدة دعمها ممارسات النظام التركي فضيحة أيضاً.