المفوضية الأوروبية: على النظام التركي احترام تعهداته بشأن ملف الهجرة

جددت المفوضية الأوروبية اليوم دعوتها النظام التركي إلى الالتزام بالاتفاق الموقع بين الجانبين حول ملف الهجرة وذلك بعد إعلان أحد مسؤولي هذا النظام تنصل أنقرة من الاتفاق وعدم منعه المهاجرين من الوصول إلى أوروبا.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المتحدث باسم المفوضية بيتر ستانو توقع في مؤتمر صحفي اليوم أن يلتزم النظام التركي بالبنود الواردة بموجب الاتفاق وقال: “نتوقع من تركيا تطبيق الجزء المرتبط بها من الاتفاق”.

ويأتي تصريح ستانو بعد أن نقلت رويترز عن مسؤول من النظام التركي طلب عدم ذكر اسمه قوله إنه صدرت أوامر للشرطة التركية وخفر السواحل ومسؤولي أمن الحدود بعدم الوقوف في وجه عبور اللاجئين عبر البر والبحر إلى أوروبا مضيفاً: “قررنا اعتباراً من الآن عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا براً أو بحراً.

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