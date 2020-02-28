مصدر عسكري: وحدات الجيش تتابع تصديها الحازم لهجوم التنظيمات الإرهابية المدعومة من الجانب التركي على محور سراقب

PM 3:35 2020/02/28

المصدر: لتغطية العجز عن تحقيق ما تبجح به أردوغان في إدلب بعد انتصارات الجيش على التنظيمات الارهابية مؤخراً، يتم التركيز على التهويل والمبالغة ومضاعفة حجم الخسائر التي تكبدها الجيش في تصديه للهجوم المزدوج من الإرهابيين والأتراك، وتجاهل حقيقة الخسائر الفادحة التي يتلقاها المهاجمون في العتاد والأرواح خلال المعارك في مواجهة الجيش العربي السوري المصمم على تنفيذ واجباته الوطنية في الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين، وتطهير كامل الجغرافيا السورية من الإرهاب بمختلف أشكاله ومسمياته