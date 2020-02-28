آخر تحديث: 2020-02-28 16:31:48
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مصدر عسكري: تتابع وحدات من الجيش العربي السوري تصديها الحازم للموجات المتكررة من هجوم التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة بشكل كبير ومباشر من الجانب التركي على محور سراقب في إدلب

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