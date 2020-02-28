إجراءات الصين لمكافحة “كورونا” تدل على امتلاكها قدرات حوكمة حديثة

ترجمة وتحرير ـ راشيل الذيب:

أشار مقال نشرته صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية إلى أن الصين سجلت انخفاضاً بإصابات كورونا خارج إقليم هوبي في الوقت الذي شهدت فيه دول أخرى ارتفاعاً في عدد الإصابات ما يدل على أن الوباء يمثل تحدياً تواجهه البشرية جمعاء ويجب معالجته من قبل جميع البلدان.

وأكد المقال أن تجربة الصين في مكافحة تفشي كورونا تُظهر أهمية الكشف عن المعلومات في الوقت المناسب وبشكل دقيق وموثوق، لافتاً إلى أن تبادل الحجج والآراء التي تؤثر سلباً على الرأي العام العالمي وتقوض التضامن والتعاون بين البشر وحتى تبث الذعر من لا شيء، ستضر بالجهود المبذولة لمكافحة كورونا.

وقال المقال: من بين الحجج الدولية التي كشفت عبثيتها الادعاء بأن أساسيات الاقتصاد الصيني قد تغير وأن النمو سوف ينخفض ​​من ​​السرعة العالية إلى الصفر أو السلبي وهو أمر مبالغ فيه، مضيفاً: لا شك في أن الفيروس انتشر على نطاق واسع، وتأثرت بشدة به العديد من الصناعات والقطاعات، مثل المطاعم والسياحة والأفلام والتلفزيون، ومع ذلك، فإن تأثير الوباء على اقتصاد الصين ينعكس بشكل رئيسي في تقييد جانب الطلب، ما يؤدي إلى اختلال هيكلي قصير الأجل بين العرض والطلب، بينما على المدى الطويل، لا تزال وسائل الإنتاج موجودة، ولم تتأثر معدات الإنتاج والتكنولوجيا، وبالتالي، فإن انتشار كورونا لن يؤثر على الديناميات الداخلية للاقتصاد الصيني.

ولفت المقال إلى أن التحول الهيكلي منح الصين اقتصاداً قوياً ومرناً، بحيث أصبح الاستهلاك المحرك الرئيسي للنمو، وأدى التحول من فائض الادخار إلى امتصاص المدخرات إلى زيادة مستمرة في الاستهلاك المنزلي القابل للتصرف، كما أدت الرقمنة الحالية والتحول الذكي لمختلف الصناعات إلى التطور السريع للأعمال التجارية عبر الإنترنت، وعلى الرغم من أن تفشي الوباء زاد من الضغط الهبوطي قصير الأجل على الاقتصاد، إلا أن الاتجاه الإيجابي طويل الأجل للاقتصاد الصيني لم يتغير.

وتابع المقال: عملت بعض الأصوات في الرأي العام الدولي على تشويه صورة الصين .. وهي مزاعم لا أساس لها من الصحة، فبعد تفشي كورونا، شكلت الحكومة الصينية بسرعة فريقاً خاصاً للتعامل مع الفيروس ونشرته على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، وساعدت البلدان المعنية في إجلاء مواطنيها من الصين، ولا يمكن تحقيق هذه الأشياء إلا عن طريق نظام حكم وقدرات حوكمة حديثة، والتي في الواقع تمت الإشادة بها على نطاق واسع على المستوى الدولي.

وأضاف المقال: كما تفوقت الصين على بعض الاقتصادات المتقدمة من حيث الحد من مخاطر انتشار المرض على مستوى العالم، من خلال تحسين قانون السلامة البيولوجية، والنظام الوطني لإدارة الطوارئ وغير ذلك من تدابير الوقاية من الأوبئة والتي أشاد المجتمع الدولي بها أيضاً.

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