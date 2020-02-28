طهران تدين تدخلات واشنطن الرامية لتقويض عملية “أستانا”
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة تدخلات أطراف ثالثة ولا سيما الولايات المتحدة والرامية إلى تقويض عملية “أستانا” حول الأزمة في سورية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الولايات المتحدة تتعامل بشكل غير مسؤول مع ما يجري في المنطقة وهدفها الوحيد من وجودها غير الشرعي في سورية سرقة الموارد النفطية للشعب السوري.
وأشار بيان الخارجية الإيرانية إلى أن إيران تتابع عن كثب وباهتمام التطورات في محافظة إدلب داعياً إلى مواصلة الجهود لعقد اجتماع لقادة الدول الضامنة لعملية “أستانا” في طهران والتأكيد على استمرار العمل بالاتفاقات السابقة القاضية بمكافحة الإرهاب والتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية.