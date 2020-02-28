آخر تحديث: 2020-02-28 12:19:35
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قوات النظام التركي تنخرط بشكل مباشر في قيادة هجمات التنظيمات الإرهابية ضد الجيش العربي السوري في إدلب والجنود الأتراك يندمجون في صفوف الإرهابيين

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