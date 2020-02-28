آخر تحديث: 2020-02-28 12:19:35
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المجموعات الإرهابية في ريف إدلب تتلقى دعماً عسكرياً من قبل قوات النظام التركي في هجماتها بواسطة الدعم الناري المدفعي والصاروخي والطيران المسير

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التصنيفات: آخر الأخبار

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