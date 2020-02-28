المجموعات الإرهابية في ريف إدلب تتلقى دعماً عسكرياً من قبل قوات النظام التركي في هجماتها بواسطة الدعم الناري المدفعي والصاروخي والطيران المسير

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 5 رجب 1441 الموافق لـ 28 شباط 2020
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إطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول "داعش" في الأنبار
النظام التركي يقّر بمقتل 33 جندي في إدلب
إصابة 27 فلسطينياً برصاص الاحتلال في نابلس
جباروف: تركيا تحمي الإرهابيين في إدلب وعليها أن تتوقف عن ذلك
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال
فرقاطتان روسيتان مزودتان بصواريخ كاليبر تتوجهان نحو الساحل السوري
الدفاع الروسية: الأتراك الذين تعرضوا للقصف في إدلب كانوا بصفوف الإرهابيين
العدو الإسرائيلي يجدد خرقه السيادة اللبنانية
العثور على مقر ومعسكر تدريب للتنظيمات الإرهابية بين كفرنبل وجبالا بريف إدلب
العدو الإسرائيلي يجدد خرقه المياه الإقليمية اللبنانية
النواب العراقي يؤجل جلسة منح الثقة للحكومة إلى السبت المقبل
الجعفري: سورية تطالب بلجم السلوك العدواني للنظام التركي ودعمه الإرهاب فيها
نيبنزيا: يجب القضاء على الإرهاب في إدلب بشكل نهائي
كفر عويد بريف إدلب الجنوبي بعد تحريرها من الإرهاب
كتلة الأرمن في النواب اللبناني: نقدر عالياً قرار مجلس الشعب إدانة جريمة الإبادة بحق الأرمن