إطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول “داعش” في الأنبار
أطلقت القوات العراقية المشتركة اليوم عملية أمنية لملاحقة فلول إرهابيي تنظيم “داعش” في محافظة الأنبار غرب العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الحشد الشعبي قوله في بيان: استناداً إلى معلومات استخبارية وبمشاركة أربعة ألوية وبدعم وإسناد من المديريات التابعة لهيئة الحشد الشعبي انطلقت العملية فجراً لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في عدد من المناطق بالأنبار، مؤكداً أن الأهداف المرصودة التي تم استطلاعها سيتم القضاء عليها بمساندة سلاح الجو العراقي.
وقضت القوات العراقية الثلاثاء الماضي على تسعة وثلاثين إرهابياً إثر عملية نوعية في سلسلة تلال حمرين الممتدة بين محافظة ديالى شرقي بغداد إلى مدينة كركوك شمال العاصمة العراقية.