كورونا يسجل أولى الإصابات في ليتوانيا وبيلاروس ونيجيريا ونيوزيلندا

وصل فيروس كورونا المستجد إلى بيلاروس وليتوانيا السوفيتيتين سابقاً، كما غزا ثالث دولة في القارة السمراء، وامتد إلى نيوزيلندا في أوسع انتشار له في يوم واحد.

وأعلنت وزارة الصحة في ليتوانيا عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا، لمريضة عادت إلى البلاد من مدينة فيرونا الإيطالية.

وقالت في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة المحلية: حالياً المريضة في عزلة في مستشفى بمدينة “سياولياي”، حيث يوجد كل ما هو ضروري لعلاج مثل هذه الأمراض. في الوقت الحاضر.

وفي بيلاروس المجاورة، تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى طالب إيراني وصل من عاصمة أذربيجان باكو، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الصحة البيلاروسية.

وقال موقع الوزارة في بيان: في 27 شباط أظهرت الاختبارات التي أجريت في المركز الجمهوري والعلمي والعملي لعلم الأوبئة وعلم الأحياء المجهرية أن أحد الطلاب الواصلين من إيران مصاب بفيروس كورونا.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أنه تم اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، حيث يتم إدخال مريض إلى مستشفى في أوكلاند.

كما وصل الفيروس إلى ثالث دولة في قارة إفريقيا، حيث تم اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة في نيجيريا، حسبما أعلنت وزارة الصحة في البلاد على “تويتر”.

وأوضحت أنه تم اكتشاف الفيروس في 27 شباط لدى أحد المرضى في مدينة لاغوس.

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