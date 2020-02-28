22 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
سجلت ست ولايات بغرب ألمانيا 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، بعد يوم من تصريحات لوزير الصحة الألماني، قال فيها إن البلاد على شفا تفش وبائي.
ففي شمال الراين وستفاليا، أكبر الولايات الألمانية من حيث عدد السكان، قالت وزارة الصحة، إن الفحوص أثبتت إصابة 14 شخصاً آخرين بفيروس كورونا بمنطقة هاينسبرغ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في المنطقة إلى 20، موضحة أن الحالات الجديدة لم تتطلب نقل المصابين إلى المستشفى وجرى عزلهم في منازلهم.
وقالت وزارة الصحة في ولاية بافاريا، إن رجلاً أصيب بالفيروس بعدما تعامل مع رجل إيطالي في ألمانيا وتأكدت إصابة الإيطالي بالمرض لدى عودته إلى بلاده.
وفي هامبورغ أيضاً أثبتت إصابة رجل بالفيروس، وكما أكدت السلطات في ولايتي هيسن وراينلاند بالاتينات، تسجيل إصابة جديدة بالفيروس في كل منهما.
وسجلت ولاية بادن فرتمبرغ، أربع حالات جديدة ليرتفع عدد المصابين فيها إلى ثمانية.