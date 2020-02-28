بورصة اسطنبول تهوي
بدأت بورصة اسطنبول تداولات اليوم على تراجع حاد بعد التصعيد شمال سورية، حيث قتل 33 جندياً تركياً في إدلب ليلة أمس، وحديث تركيا عن موجة هجرة للاجئين إلى أوروبا.
وأظهر موقع “بلومبرغ” أن مؤشر البورصة الرئيسي” بورصة استانبول 100 إندكس” انخفض بنسبة 8.18% إلى 101384 نقطة.
كذلك تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، حيث جرى تداول العملة التركية عند 6.2392 ليرة للدولار، بعدما أغلقت تعاملات “أمس” عند 6.2090 ليرة للدولار.
وجاء التراجع بعد التصعيد شمال سورية، وإعلان حلف الشمال الأطلسي الناتو عقد اجتماع طارئ اليوم بناء على طلب النظام التركي.