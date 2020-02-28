إصابة 27 فلسطينياً برصاص الاحتلال في نابلس
أصيب سبعة وعشرون فلسطينياً خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت الجبل وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه عشرات الفلسطينيين الذين أمضوا ليلتهم في قمة الجبل للتصدي لتهديدات المستوطنين باقتحامه والاستيلاء عليه ما أدى إلى إصابة سبعة وعشرين فلسطينياً بحالات اختناق وجروح.
وفرضت قوات الاحتلال حصاراً على بلدة بيتا وأغلقت مداخلها ومخارجها بالحواجز العسكرية.
وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.