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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 5 رجب 1441 الموافق لـ 27 شباط 2020
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شريط الأخبار
سلطات النظام التركي تعترف بارتفاع عدد قتلى الجيش التركي إلى 29 جندياً في محافظة إدلب
العثور على مقر ومعسكر تدريب للتنظيمات الإرهابية بين كفرنبل وجبالا بريف إدلب
العدو الإسرائيلي يجدد خرقه المياه الإقليمية اللبنانية
النواب العراقي يؤجل جلسة منح الثقة للحكومة إلى السبت المقبل
الجعفري: سورية تطالب بلجم السلوك العدواني للنظام التركي ودعمه الإرهاب فيها
نيبنزيا: يجب القضاء على الإرهاب في إدلب بشكل نهائي
كفر عويد بريف إدلب الجنوبي بعد تحريرها من الإرهاب
كتلة الأرمن في النواب اللبناني: نقدر عالياً قرار مجلس الشعب إدانة جريمة الإبادة بحق الأرمن
صباغ خلال لقائه السفير الجزائري بدمشق: نقدر مواقف الجزائر المشرفة تجاه سورية
مصدر عسكري: الإرهابيون في إدلب يستخدمون بدعم تركي صواريخ كتف صناعة أمريكية لاستهداف الطائرات الحربية السورية والروسية
موسكو: تفاقم الوضع في إدلب ناجم عن عدم وفاء النظام التركي بالتزاماته ضمن اتفاق سوتشي
الجيش يحرر 7 قرى بريفي إدلب وحماة من الإرهاب
كتاب وصحفيون مصريون يؤكدون تضامنهم مع سورية في مواجهة الإرهاب
تصفية 13 خلية لإرهابيي "داعش" شمال القوقاز
منصور: مخطط إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس جريمة حرب