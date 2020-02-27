آخر تحديث: 2020-02-28 01:41:28
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حاجز للجيش في قرية حامو بريف القامشلي يمنع 11 عربة عسكرية نوع هامفي تابعة للاحتلال الأمريكي من المرور ويجبرهم على العودة، والأهالي يرشقون الرتل بالحجارة

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