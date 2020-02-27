العثور على مقر ومعسكر تدريب للتنظيمات الإرهابية بين كفرنبل وجبالا بريف إدلب

تابعت وحدات الجيش العربي السوري تمشيط المناطق المحررة من الإرهاب بريف إدلب الجنوبي وعثرت على مقر ومعسكر تدريب للإرهابيين يضم ساحات تدريب وغرف إقامة ومستودعاً للذخائر في المنطقة ما بين كفرنبل وجبالا.

وذكر مراسل سانا أن وحدات الجيش تابعت عمليات تأمين المناطق المحررة من التنظيمات الإرهابية من خلال رفع مخلفات الإرهابيين من مفخخات وألغام حيث عثرت اليوم على مقر ومعسكر تدريب تابع لما يسمى تنظيم “جيش الفتح” الإرهابي في المنطقة ما بين كفرنبل وجبالا ويضم ساحات وأدوات تدريب.

وبين المراسل أن الإرهابيين أقاموا أسفل المعسكر مقراً محصناً وشبكة من الملاجئ تضم 24 صالة وغرفة كانت مخصصة للذخائر وإقامة الإرهابيين وسجوناً وقد جرى تحصينها بسماكات بيتونية وأتربة يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار في بعض المواضع.

وضبطت وحدات من الجيش أمس شبكة أنفاق ومتاريس حفرها إرهابيو تنظيم “جبهة النصرة” في قرية معرزيتا بعمق 8 أمتار وتمتد إلى قرى الشيخ دامس وجبالا ومعرة حرمة بريف إدلب الجنوبي.

وحررت وحدات من الجيش في غضون الأيام القليلة الماضية قرى وتلالا حاكمة بريف إدلب الجنوبي منها ركايا سجنة ومعرة موقص وكفرسجنة والشيخ مصطفى ومعرزيتا وحاس ومعرة حرمة وكفرنبل وبعربو والدار الكبيرة وآثار شنشراح ودير سنبل وحزارين وذلك بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وقطع طرق إمدادهم ومحاور تحركهم وتدمير مقرات قياداتهم.

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