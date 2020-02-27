ارتفاع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية أكثر من 34 نقطة
ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق دمشق للأوراق المالية بنهاية تداولات الأسبوع الرابع من شهر شباط الحالي 63ر34 نقطة عن الأسبوع الماضي معززا بالنتائج الإيجابية لأسهم ست شركات مع صدور النتائج المالية عن العام الماضي لعدد من الشركات وليغلق عند قيمة 75ر6365 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 55ر0 بالمئة.
أما مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة “دي ال اكس” فارتفع أيضاً 87ر3 نقاط وبنسبة 35ر0 بالمئة وأغلق عند 22ر1117 نقطة.
وسجلت هذا الأسبوع 17 شركة تداولاً على أسهمها وصل إلى حجم بلغ 432289 سهما توزعت بين 654 صفقة بلغت قيمتها الاجمالية 317 مليون ليرة.
وشهد السوق تغيرات على أسهم 11 شركة ارتفع منها أسهم ست شركات وهي اسمنت البادية والعقيلة للتامين التكافلي وبنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك البركة وبنك الشام والمصرف الدولي والتمويل.
أما الأسهم الخمسة المنخفضة فهي فرنسبنك وبنك قطر الوطني وبنك الشرق وبنك سورية الدولي الإسلامي والشركة المتحدة للتأمين.
ولم تسجل أسهم الشركات الأخرى الـ 16 المدرجة في السوق أي تعديل على أسعارها وأغلقت مساوية لأسعار الإغلاق السابق.
وطلبت إدارة السوق من الشركات المدرجة تزويدها بالنتائج المالية عن العام 2019 قبل نهاية شهر آذار المقبل.