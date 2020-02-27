15 ألف مقعد مدرسي من إنتاج طلبة الثانوية المهنية في حمص

أنتج طلبة ثانوية الشهيد أيهم الابراهيم المهنية بحمص خلال العام الدراسي نحو 15 ألف مقعد مدرسي.

وأعرب عدد من الطلبة في تصريح لمراسلة سانا عن رغبتهم في اكتساب مهنة للمستقبل بعد تلقي العلوم النظرية وتطبيقها بشكل عملي والاطلاع على أحدث تصاميم وأشكال النجارة والزخرفة مع إمكانية تنفيذها.

وأشار الطالب عبد المعين محمد إلى أهمية الخبرات العملية في تنفيذ مختلف المهام وشاطره الرأي الطالبان بدر الدين الخطيب وضياء طعمة اللذان يتعلمان طرق استخدام الآلات الحديثة للدخول إلى سوق العمل والإنتاج.

وفي قسم اللحام والتشكيل يقوم الطلبة بإنتاج الهيكل المعدني للمقعد المدرسي كاملا ليتم في ورشة النجارة إكماله وأشار الطالبان سبيع حمادة وطاهر مصطفى إلى أهمية التعليم المهني من خلال ربط المعلومات النظرية بالتطبيق العملي وخلق أجواء المنافسة في إنتاج الأفضل وتنفيذ الأعمال بدقة وحرفية في مهنة اللحام وتشكيل المعادن.

أحمد جوهرة رئيس قسم النجارة والزخرفة في الثانوية لفت إلى وجود منهاج دراسي نظري وعملي يتلقى الطلبة عبره مختلف المهارات تدريجيا من الأول الثانوي وحتى نيلهم الشهادة الثانوية المهنية ويتم التعرف على كافة الآلات الحديثة بإشراف المدربين وأساتذة الحرف ويتخرج الطالب من الثانوية وهو يملك من الخبرة ما يؤهله لافتتاح ورشة للعمل والإنتاج بمهنة النجارة والزخرفة.

وتم إدخال مهنة نجارة الألمنيوم حديثا إلى الثانوية بحسب رئيس القسم عناد حمادة الذي قال إنه “يتم تزويد القسم من قبل الوزارة بأحدث الآلات سواء آلات اللحام أو المقصات”.

مدير ثانوية الشهيد أيهم الابراهيم المهنية بحمص المهندس أحمد ابراهيم بين أن عدد الدارسين بالثانوية خلال العام الحالي أكثر من 500 طالب يتوزعون في ست مهن منها ثلاث حرف تفردت فيها الثانوية على مستوى المحافظة كحرفة السباكة وصيانة الأجهزة الطبية والنجارة والزخرفة داعيا إلى تعزيز الثقة بقدرات الجيل الشاب وتحفيزهم على التعليم المهني لاكتساب مختلف المهن التي تعد أساسا لإعادة البناء والإعمار وتغيير النظرة السلبية للتعليم المهني من قبل المجتمع.

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