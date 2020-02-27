مهرجان رياضي في دير الزور

تحت شعار الرياضة فعل وإنجاز لتبقى راية الوطن مرفوعة أقامت اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بدير الزور مهرجاناً رياضياً اليوم في صالة نادي الفتوة.

وتضمن المهرجان عروضاً رياضية وفقرات فنية للتعريف بالألعاب الرياضية بالمحافظة إضافة إلى تكريم أسر الشهداء الرياضيين واللاعبين والمدربين الذين حققوا إنجازات خلال العام الماضي وعدد من الرياضيين القدامى والإعلاميين في المحافظة.

وقال رئيس اللجنة حسين المزيد في تصريح لمراسل سانا إن المهرجان يأتي بمناسبة احتفالات الرياضيين بعيد الرياضة وتزامناً مع الانتصارات التي يحققها رجال الجيش العربي السوري كما أنه بداية لعودة رياضة دير الزور إلى الألق والنشاط والتعافي.

بدوره أشار رئيس دائرة التربية الرياضية بدير الزور سامر العبد الله إلى أهمية الرياضة المدرسية والمشاركة المتميزة للفرق الرياضية المدرسية في المحافظة خلال المهرجان والتي تمثلت بفقرات رياضية متنوعة لاقت إعجاب الحضور وتشجيعهم.

وعبر صلاح ربيع أحد قدامى رياضة دير الزور عن سعادته بالمهرجان والتكريم الذي تخلله والذي جاء كلمسة وفاء له ولزملائه الرياضيين تقديراً لمسيرتهم الرياضية متمنياً من المعنيين الإسراع في إعادة تأهيل المنشآت الرياضية في المحافظة لكي تتمكن فرقها ومنتخباتها من معاودة كامل الأنشطة الرياضية.

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