العدو الإسرائيلي يجدد خرقه المياه الإقليمية اللبنانية

جددت الزوارق الحربية الإسرائيلية اليوم خرقها المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته مديرية التوجيه إن أربع زوارق حربية إسرائيلية معادية انتهكت المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافات متفاوتة حيث أقدم أحد الزوارق على إطلاق عدة رشقات نارية باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية.

وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت في بيان اليوم عن خرق سبع طائرات حربية وزورق إسرائيلي الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

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