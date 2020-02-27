النواب العراقي يؤجل جلسة منح الثقة للحكومة إلى السبت المقبل
قرر مجلس النواب العراقي تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء المكلف إلى يوم السبت المقبل.
وقال حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي في بيان مقتضب اليوم “إن المجلس قرر تأجيل جلسته إلى يوم السبت المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب”.
وفي سياق متصل كشف مصدر نيابي لمراسلة سانا في بغداد أن “خلافات عميقة حول التشكيلة الوزارية وبرنامجها الحكومي أدت إلى عدم دخول النواب لقاعة الاجتماعات”.
وكان علاوي وصل إلى مقر البرلمان العراقي مع تشكيلته الوزارية في وقت سابق اليوم.