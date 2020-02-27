ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في العالم وإجراءات للقضاء عليه

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في العديد من دول العالم وسط إجراءات كبيرة للقضاء عليه حيث أعلنت إيران إقامة ثلاثة مشاريع علمية بهدف إنتاج لقاح مضاد له فيما أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن الأسبوع أو الأسبوعين القادمين سيكونان حاسمين في الحرب ضد تفشي المرض.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور ارتفاع حصيلة ضحايا ومصابي فيروس كورونا إلى 26 حالة وفاة و245 إصابة لافتاً إلى وجود 22 حالة تماثلت للشفاء.

وأوضح جهانبور في مؤتمر صحفي اليوم أن الحصيلة النهائية لضحايا كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 106 إصابات وقال إن المحافظات التي تكافح فيروس كورونا ستشهد عطلة للمدارس لمدة ثلاثة أيام.

بدوره أعلن رئيس جامعة بقية الله للعلوم الطبية الإيراني علي رضا جلالي عن الشروع بثلاثة مشاريع علمية عبر باحثين وأطباء وعلماء إيرانيين بهدف إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا في البلاد موضحاً أن اللجان العملية بالكليات الطبية بدأت العمل على إنتاج علاج جذري للإصابة بالفيروس وتقديم أحدث الطرق العلاجية للمصابين.

من جانبه أعلن المتحدث باسم مطار مدينة الإمام الخميني علي كاشاني حيدري حظر دخول رعايا الصين إلى إيران ومنع المسافرين الأجانب الذين يحملون أعراض الفيروس من الدخول إلى البلاد.

وقال رئيس الوزراء الياباني إن الحكومة سوف تطلب من جميع المدارس الإغلاق بشكل مؤقت بداية من 2 آذار المقبل قبل أسبوعين من عطلة الربيع في جهود لكبح تفشي الفيروس مضيفا أن الأسبوع أو الأسبوعين القادمين سيكونان حاسمين في الحرب ضد الوباء.

وفي سياق متصل أكدت كوريا الجنوبية تسجيل 505 حالات إصابة أخرى بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1766 بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 13.

وفي إيطاليا أعلنت هيئة الحماية المدنية وفاة شخصين آخرين بسبب كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 14 شخصا والاصابات إلى 528.

وأكدت اليابان إصابة ما يزيد على 910 أشخاص أكثر من 700 منهم جاؤوا من سفينة دياموند برنسيس المتضررة من الفيروس.

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