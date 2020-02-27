الجعفري: سورية تطالب بلجم السلوك العدواني للنظام التركي ودعمه الإرهاب فيها

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن تأمين الجيش العربي السوري مدينة حلب بالكامل منح أبناءها الشعور بالأمان لخروج مدينتهم من مدى قذائف الحقد والإرهاب.

وأشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن إلى أن بعض الدول تعمل على تحويل مجلس الأمن الدولي إلى منصة لحلف الناتو لدعم العدوان التركي على الأراضي السورية ما يقوض دوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، لافتا إلى أن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ينتهك ولايته ويحاول الإساءة لسورية عبر التضليل الذي يمارسه حول حقيقة الوضع فيها.

وجدد الجعفري تأكيد سورية رفضها القاطع لأي وجود تركي أو أجنبي غير مشروع على أراضيها ومطالبتها بلجم السلوك العدواني للنظام التركي ودعمه الإرهاب فيها، مشيرا إلى أنه يمكن تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق شمال شرق سورية بالتعاون والتنسيق مع الحكومة السورية بعيدا عن محاولات الاستعداء وتسييس العمل الإنساني.

وقال الجعفري:”سورية تطالب الدول ذات النفوذ على النظام التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة له بإلزامهم السماح بعودة مليون سوري هجرتهم أعمال العدوان التركية من شمال سورية”.

وأضاف الجعفري أنه لا يحق لمندوب النظام التركي ولا لرئيس النظام التحدث باسم الشعب السوري.. فهذا النظام يواصل دعم الإرهاب في سورية واعتداءاته على أراضيها.

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