افتتاح مهرجان التسوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في حماة
حماة - علي شاهر أحمد- تشرين:
افتتحت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة ظهر اليوم الخميس مهرجان التسوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في خان رستم باشا الأثري في مدينة حماة.
ويستمر المهرحان لمدة عشرة أيام ويشارك فيه ٦٨ مشروعاً صغيراً و متوسطاً وبعض المشاركات الحرفية وتشمل المعروضات منتجات مشروعات إنتاج المواد الغذائية المنزلية والألبسة والأحذية و المنظفات والأشغال اليدوية كما يشارك بالمهرجان جمعيات خيرية وإنسانية ومراكز تدعم أسر الشهداء وجرحى الحرب.
ويهدف المهرجان إلى دعم ومساندة ترويج المشروعات المتوسطة والصغيرة وتقديم قيمة مضافة للسلعة و بيعها من المنتج الى المستهلك مباشرة بما يساهم في تحريك السوق المحلية ويدعم الصناعة الوطنية.
حضر افتتاح المهرجان الدكتور محمد الحزوري محافظ حماة والمهندس أشرف باشوري أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظة وإيهاب اسمندر مدير عام هيئة تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة.